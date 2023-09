Davis kup: Peta reprezentacija svijeta u Mostaru, bh. tenisači optimistični

Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine u suboti i nedjelju ugostit će u Mostaru Njemačku, petu reprezentaciju svijeta, u susretu Svjetske grupe Davis kupa.

– Ovaj put igramo s jednom od najjačih reprezentacija svijeta, selekcijom Njemačke, koja je, bez obzira na to što Alexander Zverev ne dolazi u Mostar, iznimno jaka momčad koja ima nekoliko igrača u top 50, dublovi su u prvih 15, tako da će biti jako zahtjevan, jako težak meč. Dobra stvar je što je većina naših igrača ušla u dobru formu i ja se nadam da ćemo uspjeti doći do željenog rezultata, a to je pobjeda – najavio je ovaj ogled bh. tenisač Damir Džumhur.

Iako u ovom trenutku njemački tenisači imaju bolji ATP ranking, Džumhur vjeruje kako BiH nije bez šansi.

– Svaki meč bez obzira tko bude igrao bit će otvoren. Naša prednost je što igramo na domaćem terenu, njihova prednost što su u ovom trenutku bolje rangirani, međutim s nekim od njih sam već igrao i pobjeđivao. U dobroj sam formi, zadnjih 15 dana sam igrao na visokoj razini i nadam se da će se to nastaviti u Mostaru – dodao je Džumhur.

Tomislav Brkić vjeruje da BiH, iako nije favorit, može iznenaditi Nijemce uz podršku s tribina.

– Raduje nas što je Damir u dobroj formi, kao i Nerman (Fatić) koji je prvi put ušao u kvalifikacije grand slam turnira i to će mu sigurno dati dodatno samopouzdanje. Idemo meč po meč, svakako mislim da naši igrači imaju kvalitetu da igraju protiv Nijemaca i nadam se da već prvog dana možemo doći do pozitivnog rezultata – poručio je Brkić.

Izbornik bh. reprezentacije Zoran Zrnić također se osvrnuo na uzlaznu formu Džumhura i Fatić, istaknuvši kako njihovi rezultati ulijevaju nadu.

– Jako mi je drago što Damir dolazi nakon osvojenog turnira i to nam svima daje za pravo da računamo na njegove dobre predstave. Isto tako važno je da imamo Nermana koji diže formu, koji je igrao kvalifikacije grand slama što potvrđuje da on pripada visokom teniskom društvu – kazao je.

Uz njih tu je i Mirza Bašić, koji je sanirao ozljedu koja ga je mučila u posljednje vrijeme, i bit će Zrniću na raspolaganju.

– Tu je i mladi Andrej Nedić koji je ovu godinu igrao zaista dobro, napredovao je za hiljadu mjesta na listi i s pravom je dio našeg tima. Drago mi je da imamo mladog igrača koji uz iskusnije može napredovati i danas-sutra biti okosnica našeg tima. Zahvalio bih i Tomislavu Brkiću koji je unatoč zdravstvenim problemima odvojio vrijeme za reprezentaciju i on će nam sigurno pomoći svojim iskustvom. Sve to govori o dobroj atmosferi u reprezentaciji koju već godinama imamo isključivo zahvaljujući ovim momcima – poručio je Zrnić.

Njemački tenisači od ponedjeljka treniraju u Mostaru, a po riječima njemačkog izbornika Michaela Kohlmana uvjeti u kojim rade su odlični.

– Imamo savršene uvjete za tenis, osjećamo se optimistično i jedva čekamo subotu. BiH ima dobar tim. Znamo Damira, koji je bio 21. ili 22. tenisač na ATP listi, što znači da pripada samom teniskom vrhu, a kada igraš za svoju zemlju to ti može biti dodatni poticaj. Gledao sam i Fatića na US Openu i znamo da nas čeka težak meč – istaknuo je Kohlman.

Daniel Altmaier, 53. tenisač svijeta, istaknuo je da je ovo tek njegov drugi nastup za njemačku reprezentaciju, prvi u gostima.

– Uvjeti će odigrati značajnu ulogu, a mislim da su oni prilično dobri. Imamo lijepo vrijeme, igramo na zemlji i s nestrpljenjem iščekujem subotu. Naravno, nadam se pobjedi moje reprezentacije – kazao je Altmaier.

Meč BiH – Njemačka igra se u subotu i nedjelju na zemljanim terenima Teniskog kluba Mostar.

