Deficitarna zanimanja tražena, ali ne i dovoljno plaćena – Ko će nam „graditi“ državu?

Zanimanje tesara i keramičara u Građevinsko – geodetskoj školi u Tuzli samo su neka od deficitarnih zanimanja koje učenici mogu upisati u ovoj školi. Među njima je i Adi. Radeći posao keramičara u porodičnom okruženju, odlučio je da i sam postane jedan od njih.

„ Od malena radim sa amidžom od zidanja, lijepljenja keramike i zavolio sam to i kada je došao upis za srednju školu odlučio sam za keramičara da upišem. U današnje vrijeme nema tog robota koji može lijepiti pločice, nego to samo čovjek može i dobro je plaćen i svi to danas traže”, kazao je za RTV Slon Adi Berković, učenik JU MS Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Ipak, kaže svoje znanje primijenit će van granica Bosne i Hercegovine.

„ Planiram u inostranstvo da odem, tj. mogu ostati ovdje ali planiram da odem jer je tamo iskreno više posao plaćen nego ovdje“, navodi Berković.

Toga su svjesni i profesori koji ih pripremaju za tržište rada. Na pružanju znanja ne štede, a ni motivacije ne manjka. No, za buduće majstore, to kažu nije dovoljno, jer deficitarna zanimanja na bh. tržištu nisu dovoljno cijenjena.

„ Svako mlad gleda gdje može bolje da prođe i zanimljivo je da ti ljudi koji ovdje rade odu vani i bolje zarade. Ne znam šta je u sistemu, ali ovdje su nezadovoljni i zbog toga idu i traže gdje im je bolje“, navodi Mehmed Mehić, profesor praktične nastave u JU MS Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

A nekima od njih kažu, dobro je i u matičnoj zemlji. Budući tesar Mirel odlučio se na ovo zanimanje jer želi nastaviti porodičnu tradiciju. Kao dječak pomagao je ocu u izgradnji kuća. U tome je istinski uživao, priča nam, stoga želi postati majstor koji će graditi objekte, ali u našoj državi.

„ Želim da postanem dobar majstor jer ovih zanimanja nema puno na tržištu rada, tražena su zanimanja i čim završite školu imate odmah posao. Ostajemo gdje smo se rodili i tu ćemo se i othraniti“, istakao je Mirel Pazalja, učenik JU MS Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Zainteresovanost učenika za deficitarna zanimanja do prije dvije godine nije bila izražena. Međutim, danas je situacija znatno drugačija. Prostorije u kojima učenici izvode praktičnu nastavu gotovo da su pune.

„ Do sada je bilo praktično jedno dva zanimanja, a sada već imamo četiri zanimanja, učenici se upisuju ovdje“, kazao je Mehmed Mehić, profesor praktične nastave u JU MS Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Najviše učenika opredjeljuje se baš kao i Adi sa početka naše priče – za zanimanje keramičara. No, ne manjka učenika ni u drugim zanimanjima, ističu iz ove škole.

„ Prošle godine smo upisali učenike za zanimanje armirac, tesar i zidar, fasadre izolater i to su ta zanimanja za koja mi stalno raspisujemo konkurs“, istakao je Kadrija Ibišević, direktor JU MS Građevinsko-geodetske škole Tuzla.

Stipendije koje učenici dobiju ukoliko upišu jedno od deficitarnih zanimanja svakako su, kaže Ibišević razlog veće zainteresovanosti učenika.

Zbog toga je Kantonalno resorno ministarstvo i ove, kao i prethodnih godina objavilo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednje škole za deficitarna zanimanja.