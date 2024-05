Delić: Najveće usklađivanje penzija bilo je 2023. godine, svjesni smo položaja penzionera

Adnan Delić, federalni ministar za rad i socijalnu politiku govorio je o povećanju penzija i dao retrospektivu povećanja/usklađivanja penzija od 2018. godine do 2024. godine.

Kako je istakao ministar Delić, pravilan termin jeste „usklađivanje“ a ne „povećanje“ s obzirom na stanje ekonomije i Zakona o PIO-u. Tokom jedne godine penzije se usklađuju dva puta.

„Nekorektno je zakonska usklađivanja zvati podrškom penzionerima jer to nije podrška već zakonsko pravo.“ – istakao je Delić, dodajući da je „Vlada FBiH u 2023. godini obezbijedila najviši iznos podrške penzionerima jer te prošle godine povećanje, odnosno usklađivanje penzija iznosilo je rekordnih 16,25 posto i to je praktično najveći iznos povećanja od 2018. godine do danas.“

„Ali da budemo do kraja transparentni i da govorimo zvaničnim činjenicama, jer tako mi to radimo, uporedit ćemo povećanja, odnosno usklađivanja penzija u posljednjih šest godina.“ – istakao je Delić.

Za vas smo ove podatke smjestili u jedan grafikon kako biste jasno vidjeli poredak usklađivanja penzija tokom proteklih 6 godina.

„Nije zgoreg istaknuti ni činjenicu da u 2021. godini nije bilo usklađivanja penzija, ni vanrednog, ni redovnog, kako kažu, zbog negativnih ekonomskih pokazatelja prouzrokovanih pandemijom koronavirusa, s tim da su isplaćene jednokratne pomoći u julu i decembru“, navodi ministar Delić u svojoj objavi.