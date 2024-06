Dementne osobe iz Tuzle dobile GPS narukvice

Ernina majka nešto više od godinu dana ima demenciju. Problemi sa kojima se suočava Erna ali i njena cijela porodica su ogromni, priča nam ona. Kaže, uz majku neko mora boraviti 24 sata, jer uvijek postoji strah da će negdje otići i da je neće moći pronaći.

„Život sa dementnim osobama je jako težak, samo vođenje brige oko takvih osoba koje u suštini ne znaju ni gdje se nalaze, za svoje lične potrebe imaju probleme. Jednostavno to je jedno dijete u tijelu starije odrasle osobe kojoj morate biti 24 sata na raspolaganju, gdje svoje potrebe i svoj život morate staviti malo u drugi plan“, priča nam Erna Tobudić.

Zna to i Adnan, čija supruga je također dementna već sedam godina. Iako plaća drugu osobu da se brine o njoj, to kaže on, postaje sve teže. Zbog toga je odlučio prijaviti se na projekat Crvenog križa Tuzla, kroz koji su osigurane GPS narukvice za dementne osobe. Nada se da će mu pomoći, kako bi mogao paziti na suprugu, koja je inače znala više puta izaći iz kuće, a da on za to nije ni znao.

„Znala je da izađe iz dvorišta pa da idemo da je tražimo i iz tog razloga sam pristao na ovo. Pomoći će mi to kada ja nešto radim, ona ako je u dvorištu, da ne bi izašla, da mogu da je kontrolišem. Jedino to, inače uvijek je neko s njom“, kaže Adnan Alajbegović.

Vodeći se činjenicom da u Tuzli ima na stotine takvih osoba, koje često nemaju mnogo članova porodice da bi se stalno skrbilo o njima, proizišla je inicijativa da se u Budžetu grada pronađu sredstva za nabavku GPS narukvica, kako bi se olakšalo porodicama dementnih osoba. U tome se uspjelo i Tuzla je za sada jedini grad u BiH u kojem je proveden ovaj projekat.

„Kada je prošle godine došlo do neželjenog događaja kada se jedan naš sugrađanin izgubio, a bolovao je od demencije, nažalost nismo ga mogli naći na vrijeme i izgubio je život. Iz tog razloga smo htjeli da pomognemo onim porodicama koje imaju dementne osobe, a nažalost ih je sve više i više u našem društvu“, rekao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Od inicijative do realizacije prošlo je oko pola godine. Za sada će 21 osoba dobiti GPS narukvice, a svi oni danas su prošli i obuku o korištenju uređaja i aplikacije.

„Ono što je bitno je da jedino Crveni križ i firma koja se s nama napravila ugovor imaju tu platformu za praćenje, a aplikacije će biti na mobitelima bližih srodnika, tako da se nikakvi podaci ne mogu zloupotrijebiti“, kazao je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Tuzla.

Oni koji su se prijavili, GPS narukvicu su dobili besplatno. Jedini trošak koji imaju je 15 KM naknade mjesečno za korištenje uređaja. S obzirom na interes, iz Grada Tuzla su kazali da će sredstva za ovaj projekat osigurati i u Budžetu za narednu godinu.