Derbi u Mejdanu: RK Sloboda dočekuje Izviđač

Nakon gostujuće pobjede protiv Sloge iz Doboja, Crveno-crni vraćaju se u Mejdan gdje dočekuju trenutnog lidera na tabeli, ekipu Izviđača.

Utakmica se igra od 19 sati u Maloj dvorana Mejdana.

“Izviđač je vrlo dobra i mlada ekipa, no uprkos tome što su vrlo mladi, veoma su uigrani. To su momci koji su na okupu, jedno tri-četiri godine igraju zajedno. To im je vjerovatno i najjače oružje. Uz to, krasi ih odlična tranzicija i brza igra. Što se nas tiče, imali smo jučer trening, imamo ga i danas, sve da se dobro pripremimo. Utakmica protiv Winterthura u Evropi bi nam trebala biti putokaz kako da igramo dalje i ukoliko budemo ponovili takvu igru, ne samo sada nego i do kraja sezone, mislim da možemo ostvariti vrlo dobre rezultate“, kazao je Marko Lukić, rukometaš Slobode.

“Derbi susreti imaju posebnu draž”

Medijima se potom obratio i Ermin Ombaša, koji je istakao da derbi utakmice imaju posebnu draž.

„Očekuje nas teška utakmica jer to je ekipa koja će ove sezone da se bori za titulu. Sutra će to biti veoma dobra ligaška utakmica jer i mi, kao i oni, očekujemo vrh tabele do kraja sezone. Svaki profesionalni sportista treba pristupati svakoj utakmici na isti način- veoma ozbiljno i profesionalno. Međutim, te derbi utakmice imaju posebnu draž, neizvjesne su do samog kraja. Pogotovo utakmice protiv Izviđača jer su već duži niz godina u vrhu tabele i svaka utakmica protiv njih je teška, ali sutra igramo u Mejdanu tako da mislim da bismo trebali držati konce u svojim rukama i pitati se na terenu“, rekao je Ombaša.

Nakon pet odigranih utakmica, Tuzlaci su na osmoj poziciji na tabeli sa pet bodova, dok je Izviđač na prvoj poziciji sa tri boda više i utakmicom manje.