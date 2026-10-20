Godišnjica smrti prof. dr. Deše Mešića, jednog od najuglednijih tuzlanskih hirurga i profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, obilježava se danas, 20. oktobra. Prošlo je 16 godina od njegovog preranog odlaska, ali njegov doprinos razvoju hirurgije, obrazovanju mladih ljekara i zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine nije zaboravljen.

Profesor Dešo Mešić preminuo je 20. oktobra 2010. godine u 53. godini života, nakon teškog moždanog krvarenja. Iza sebe je ostavio bogatu ljekarsku i akademsku karijeru, ali i generacije kolega koji ga pamte po stručnosti, predanosti poslu i ljudskom odnosu prema pacijentima.

Njegovo ime ostalo je povezano s razvojem savremene hirurgije u Tuzli, posebno s uvođenjem novih operativnih metoda i jačanjem transplantacijske medicine.

Dešo Mešić bio je jedan od nosilaca razvoja tuzlanske hirurgije

Dešo Mešić rođen je 1957. godine, a Medicinski fakultet u Tuzli završio je 1983. godine. Već naredne godine počeo je raditi na Klinici za hirurgiju u Tuzli, gdje je izgradio karijeru koja ga je svrstala među istaknute bosanskohercegovačke hirurge.

Usavršavao se u brojnim evropskim i američkim medicinskim centrima, stičući znanja iz laparoskopske, abdominalne i transplantacijske hirurgije. Bio je redovni profesor Univerziteta u Tuzli i direktor Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla.

Posebno mjesto u njegovoj profesionalnoj biografiji zauzima razvoj transplantacijske medicine. Profesor Mešić predvodio je tim za transplantaciju jetre u UKC-u Tuzla i učestvovao u izvođenju prve transplantacije jetre u Bosni i Hercegovini.

Njegov doprinos nije se ogledao samo u operacionim salama. Veliku pažnju posvećivao je naučnoistraživačkom radu, obrazovanju budućih ljekara i prenošenju znanja mlađim kolegama.

Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu radio je na Hirurškoj klinici u Tuzli, gdje je učestvovao u zbrinjavanju ranjenika, a bio je i inicijator saradnje UKC-a Tuzla s bolnicom norveškog bataljona UNPROFOR-a.

Njegove ideje nastavile su živjeti i nakon smrti

Koliko je rad profesora Mešića bio usmjeren na budućnost medicine pokazuje i razvoj barijatrijske hirurgije u Tuzli, odnosno operativnog liječenja teške gojaznosti.

Prema naučnom radu objavljenom 2016. godine, upravo je profesor Mešić 2009. godine pokrenuo ideju o razvoju ovog programa u UKC-u Tuzla. Nakon formiranja stručnog tima i edukacije ljekara, prve barijatrijske operacije izvedene su 2011. godine, godinu nakon njegove smrti.

Autor je knjige „Hirurgija pankreasa“, brojnih naučnih i stručnih radova, a svoja znanja prenosio je studentima, specijalizantima i kolegama širom Bosne i Hercegovine.

O njegovom značaju govori i činjenica da je nakon smrti pokrenuta inicijativa za dodjelu nagrade s njegovim imenom za najbolji stručni rad na Kongresu hirurga Federacije BiH.

Šesnaesta godišnjica smrti prof. dr. Deše Mešića podsjeća na ljekara čije se naslijeđe ne mjeri samo brojem operacija i naučnih radova, nego i znanjem koje je prenio drugima, pacijentima kojima je pomogao i medicinskim programima čijem je razvoju doprinio.