Detalji o isplati: Do kada se radnicima u FBiH može uplatiti pomoć?

Uredbom o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca (“Službene novine Federacije BiH broj: 8/25), koja je stupila na snagu 04.2.2025. godine, i Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH” broj 14/25 od 26.02.2025. godine, uređuje se pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika i visina isplate kao i način realizacije.

Ova vrsta pomoći ne smatra se plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu i pomoć u smislu ove Uredbe ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak shodno Pravilniku o dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH,“ broj: 11/25).

Isplata pomoći zaposlenicima može se vršiti mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a najkasnije do dana prestanka ove Uredbe (31.07.2025.godine).

Npr.: Isplata pomoći za mjesec februar može se izvršiti do 31.03.2025.godine, za mart do 30.04.2025. godine, a za juli do 31. jula 2025. godine.

Poslodavac je dužan, do 07. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi lzvještaj o isplati pomoći.

Npr.: Ako je isplata pomoći za februar izvršena u februaru Izvještaj se dostavlja do 07. marta 2025. godine, ali ako je isplata pomoći za februar izvršena u martu Izvještaj se dostavlja do 07. aprila 2025. godine.

Izvještaj o isplati pomoći za mjesec juli dostavlja se do 07.augusta 2025. godine.

Porezna uprava će po prijemu navedenog Izvještaja izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova za isplatu pomoći propisanih ovom Uredbom.

Izvještaj o isplati pomoći se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni dio Uredbe.

Propisani obrazac je dostupan na web-stranici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine na lokaciji https://www.pufbih.ba/v1/zakon/lista/OP/uredbe BS, HR, SR

Navedeni obrazac Izvještaja porezni obveznik dužan je dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu.

Porezna uprava ukazuje poslodavcima – isplatiocima pomoći da vode računa o tačnosti podataka koje budu dostavljali odnosno da se tačno u Izvještaju o isplati pomoći navede:

mjesec za koji se isplaćuje pomoć : februar, mart, april, maj, juni, juli

osnovni podaci: JIB, naziv poslodavca i adresa poslodavca,

U drugom dijelu Izvještaja – Podaci o isplaćenoj pomoći, u koloni „Ukupan broj radnika kojima je pomoć isplaćena “treba se navesti ukupan broj radnika kojima je isplaćena pomoć u konkretnom mjesecu za koji se podnosi Izvještaj,

U koloni „Ukupan iznos isplaćene pomoći za izvještajni mjesec“potrebno je navesti ukupan iznos isplaćene pomoći za konkretan mjesec, tj. zbir iznosa isplaćene pomoći po radniku za izvještajni mjesec.

Porezna uprava će na osnovu dostavljenih izvještaja poreznih obveznika sačiniti izvještaj prema Federalnom ministarstvu finansija/financija do kraja mjeseca za prethodni mjesec.