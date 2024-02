Dilista Bašić: Nakon deset godina Grad Tuzla napokon ima gender akcioni plan

Na januarskoj sjednici vijećnici Gradskog vijeće Tuzla su jednoglasno usvojili Gender akcioni plan. Tim povodom oglasila se Dilista Bašić iz Naše stranke, predsjednica Komisije za jednakopravost polova u GV Tuzla.

“Komisija za ravnopravnost polova na čijem sam čelu u posljednje tri godine uložila je veliki napor kako bi se napravila saradnja sa gradskim službama, gradskim vijećem ali i gradonačelnikom da dođemo do konačnog rezultata. Dugotrajan i uporan pritisak, traženje načina, modela i dobre volje onih koji odlučuju konačno je urodio plodom. Gender akcioni plan je usvojen i to za period 2024 – 2027. godine. On podrazumijeva rodnu senzitivnost rada Gradske uprave i odluka koje donose, a to znači sve: od vođenja računa o rodnoj zastupljenosti među zaposlenima u Gradu i gradskim ustanovama, preko budžetiranja pa do imenovanja ulica. Vjerujem da će Tuzla u narednom periodu postati značajno rodno osvještenije mjesto, a zbog toga i ugodnije za život. Pogotovo me ova vijest raduje u kontekstu kad građani TK proživljavaju teške trenutke i traume zbog slučajeva rodno zasnovanog nasilja i femicida koji su se dešavali.”