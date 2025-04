Dino Merlin ove godine neće održati koncert na Koševu koji je planirao održati ovog ljeta na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatović Hase”, potvrdio je to za BHT1 kazavši da je koncert samo prolongiran.

” Deset godina sam radio na albumu. Jako sam ponosan na moje pjesme. Jedva čekam reakcije publike. Malo manje dobra strana priče je da je moj menadžment cijelu godinu radio na Koševu kako bi to koncert bio ovo ljeto, nažalost, to je malo komplikovano. Tako da je Koševo prolongirano za sljedeću godinu. Nije do mene”, kazao je Merlin.