dm i Visa zajedno za Udruženje Think Pink

U periodu od 18.9. do 15.10.2024. godine, dm drogerie markt i Visa pokreću posebnu aktivnost kako bi podržali Udruženje Think Pink i „Race for the Cure“. Za svaku kupovinu osviještene prehrane koja je plaćena Visa karticom, u dm prodavnicama, dm online shopu i ‘Moj dm’ aplikaciji u Bosni i Hercegovini, dm i Visa će donirati 1 KM Udruženju Think Pink.

„Kompanija dm drugu godinu zaredom posvetila je važnosti unapređenja i očuvanja zdravlja žena. S ciljem da pokrenemo razgovor i probudimo svijest o značaju brige o zdravlju, početkom mjeseca septembra smo organizovali tri konferencije na teme fizičkog i psihičkog zdravlja žena u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci, a dio prihoda od kotizacija dm je donirao Udruženju Think Pink za mamografske preglede onih žena, koje to sebi nisu u prilici omogućiti. Ova saradnja je bila izuzetno važna za nas i radujemo se što ćemo je nastaviti zajedno s kompanijom Visa i još jednom dati svoj doprinos prevenciji zdravlja“, poručila je Ajla Hadžić, menadžerica marketinga u dmBiH.

U inicijativi učestvuju svi koji u dm-u kupe jedan od proizvoda iz asortimana osviještene prehrane, koji uključuju: žitarice, namaze, gricklaice i slatkiše, mlijeka i zamjene za mlijeko, kafe, čajeve i brojne druge proizvode, osim hrane za bebe i djecu, a plate ih Visa karticom.

„Borba protiv raka dojke jedna je od najvažnijih borbi u životima žena, i od presudne je važnosti da cijela zajednica pruži podršku u ovom procesu. Naša obaveza je da budemo uz žene koje se suočavaju s ovom bolešću i bar malo im pomognemo da kroz nju prođu sa osjećajem da nisu same. Zajedno sa kompanijom dm, za svaku kupovinu osviještene prehrane koja je plaćena Visa karticom doniramo 1 KM Udruženju Think Pink i Race for the Cure, inicijativama koje Visa posvećeno podržava već pet godina. Zato pozivamo sve građane da nam se pridruže i na taj način pomognu izgradnji velikog, snažnog kruga podrške koji će svaka žena koja vodi ovu bitku osjetiti. Vjerujemo da samo zajedno možemo izgraditi saosjećajniju i zdraviju zajednicu koja će ženama uliti hrabrost i snagu da pobijede u ovoj borbi“, poručila je Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorica kompanije Visa za jugoistočnu Evropu.

Race for the Cure će biti održana u nedjelju 29.9. ispred Sarajevo City Centra, sa početkom u 11 sati. Ovaj evropski sportski događaj za žensko zdravlje pomaže organizacijama koje se bave karcinomom dojke i bolnicama da prikupe sredstva i podignu svijest o ovom oboljenju. Svake godine u Evropi, 500.000 osoba je dijagnosticirano karcinom dojke, a 125.000 izgubi život od ove bolesti.

Više informacija o dm drogerie markt d.o.o.

dm je na bosanskohercegovačkom tržištu prisutan od juna 2006. kada je otvorena prva dm prodavnica u sarajevskom naselju Dobrinja. Za 18 godina dm se sa više od 1.200 zaposlenika i 92 prodavnice u 47 gradova te distribucijskim centrom u Sarajevu pozicionirao kao vodeća kompanija u kategoriji drogerija. U poslovnoj godini 2022/23. dm je u Bosni i Hercegovini ostvario promet od 344,1 miliona KM. Asortiman dm-a obuhvata više od 13.000 proizvoda etabliranih svjetskih i domaćih proizvođača, među kojima je 30 dm robnih marki kao što su Balea, alverde, Mivolis, trend !t up, Denkmit, babylove, dmBio i druge. U cjelokupnom asortimanu posebno mjesto zauzimaju organska hrana, prirodna kozmetika i ekološki prihvatljivi proizvodi.

dm u BiH imidž Najpoželjnijeg poslodavca, priznanja koje mu je dodijeljeno deset puta, od toga osam puta zaredom, gradi kontinuiranom brigom o zaposlenicima te im, uz brojne pogodnosti kao što su redovni sistematski i stomatološki pregledi, školovanja i edukacije, svake godine isplaćuje regres i 13. platu.