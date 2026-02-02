Dodijeljene Gremi nagrade: Bad Bunny i Kendrick Lamar među najvećim dobitnicima

Na 68. ceremoniji dodjele Gremi nagrada, održanoj 1. februara 2026. u Los Angelesu u dvorani Crypto.com Arena, dodijeljene su najprestižnije svjetske muzičke nagrade za periode snimaka objavljenih od 31. avgusta 2024. do 30. avgusta 2025. godine. Manifestaciju je po šesti put vodio komičar Trevor Noah.

Bad Bunny je napravio istorijski uspjeh osvajanjem nagrade Album godine za Debí Tirar Más Fotos. To je prvi put da je album na španskom jeziku osvojio najvažniju Gremi nagradu, što je dodatno potvrdilo rast globalnog utjecaja latino muzike.

Kendrick Lamar se istakao kao jedan od najvećih dobitnika večeri. Sa rekordnim brojem pet nagrada, uključujući Record of the Year i Best Rap Album za GNX, učvrstio je svoj status jednog od najnagrađivanijih rep umjetnika u istoriji Gremija.

Olivia Dean je proglašena Najboljim novim umjetnikom, što joj je donijelo jedan od najznačajnijih prizanja večeri.

U ostalim glavnim kategorijama:

Song of the Year pripao je Billie Eilish i Fineasu O’Connellu za pjesmu “Wildflower”.

Best Pop Vocal Album osvojila je Lady Gaga sa albumom Mayhem.

Dodijeljene su i brojne nagrade u žanrovskim kategorijama: Turnstile za najbolji rock album, Leon Thomas za najbolji R&B album, te Tyla za najbolju afričku muzičku izvedbu.

Ceremonija je bila obilježena i dodatnim važnim momentima: Steven Spielberg je postao EGOT dobitnik nakon što je osvojio Grammy za najbolji muzički film, čime je upotpunio zbirku Emmya, Grammya, Oscara i Tonyja.

Na svečanosti su slavili i izvođači čije su karijere obilježile decenije — dodijeljene su nagrade za životno djelo, uključujući Cher, Čaka Kan, Whitney Houston, Fela Kutija, Carlos Santana i Paul Simon.

Ovogodišnja dodjela Gremija potvrdila je trend raznolikosti i globalne zastupljenosti u muzici, s naglaskom na inovativne zvuke, kulturne utjecaje i umjetničke prekretnice.