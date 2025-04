Dom naroda PSBiH danas o inicijativi za smjenu kadrova SNSD-a

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na hitnoj sjednici trebalo da razmatra principe Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom državnog parlamenta. Predložene dopune odnose se na povrat od plaćanja PDV-a na kupovinu prve nekretnine za sva punoljetna fizička lica koja su nastanjena na teritoriji BiH.

Ustavnopravna komisija Doma naroda je ranije utvrdila da je predloženi zakon usaglašen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, a Komisija za finansije i budžet je podržala principe predloženog zakona.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je, početkom decembra prošle godine, usvojio prijedlog ovog zakona, kojim je definirano da punoljetno fizičko lice koje je državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, koje je kupac stambenog objekta, ima pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stambenog objekta.

– Kao jedan od razloga za donošenje ovih dopuna je i socijalni karakter predloženih izmjena, jer smo suočeni s visokim cijenama stanova u BiH i ovim izmjenama mladima bi kupovina prve nekretnine bila pristupačnija – naveli su predlagači u obrazloženju.

Dodaju da je namjera da svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u BiH ima pravo da podnese zahtjev za povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine, a koja nije bila ranije u prometu.

Delegati bi trebali razmatrati i zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH razmatraju po hitnom postupku.

Predloženi zakon, koji je Predstavnički dom usvojio polovinom decembra prošle godine, predviđa da će se, izuzetno od člana 7. ovog zakona, za obračun plaća budžetskih korisnika i to za radna mjesta: predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih Predstavničkog doma i Doma naroda PSBiH, predsjedavajući radnih komisija oba doma i predsjedavajući klubova Doma naroda i Predstavničkog doma PSBiH, poslanici i delegati u PSBiH, član Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministar, zamjenik ministra, koristiti osnovica iz 2024. godine.

U obrazloženju predloženog zakona navedeno je da je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenih u institucijama BiH za 2025. godinu, kojom je utvrđeno da se osnovica za obračun plaća zaposlenih u institucijama BiH za 2025. godinu utvrđuje u iznosu od 631,50 KM.

– Povećanje osnovice za obračun plaća sa 600,00 KM na 631,50 KM za koeficijent 10,00 predstavlja povećanje za više od 315,00 KM, dok bi za koeficijent 1,20 iznosilo 37,80 KM, što je nedopustivo – istaknuli su predlagači navedenog zakona.

Dom naroda državnog parlamenta bi trebao razmatrati i zahtjev delegata Džemala Smajića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku.

Smajić je naveo da bi se predloženim izmjenama zakona, kojima se određuju novi koeficijenti za pozicije vojnik do poručnik za profesionalna vojna lica, policajac do mlađi inspektor za policijske službenike, te NSS do samostalni referent VŠS za zaposlenike, u određenoj mjeri ublažile negativne posljedice inflacije kada je u pitanju realno smanjenje dohotka, a i poboljšao bi se materijalni status zaposlenih u institucijama BiH.

Osim nekoliko predloženih zakonskih rješenja, Dom naroda bi trebao razmatrati i dvije inicijative za smjenu kadrova SNSD-a u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti.

Na dnevnom redu bi se trebao naći Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića, a predlagači su delegati Nenad Vuković (PDP), Želimir Nešković (SDS), Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Zlatko Miletić (ZNG) i Kemal Ademović (NiP).

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, čiji su predlagači također delegati: Nenad Vuković, Želimir Nešković, Ilija Cvitanović, Zlatko Miletić i Kemal Ademović.

Predstavnički dom državnog parlamenta je 25. februara donio odluku o smjeni ministara iz SNSD-a u Vijeću ministara BiH – Staše Košarca sa pozicije ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Srđana Amidžića sa pozicije ministra finansija i trezora BiH.