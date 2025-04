Dom naroda sutra o izmjenama Izbornog zakona i smjenama ministara: Pendeš traži hitnu proceduru

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra zahtjev delegatkinjе Marinе Pendeš (HDZBiH) za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.

Pendeš je danas izjavila kako očekuje da će kolege u Domu naroda prepoznati potrebu za izmjenom Izbornog zakona BiH kako bi se izmijenila dosadašnja praksa kroz koju se, na neki način, zloupotrebljavala izborna volja Hrvata Bosne i Hercegovine kad je u pitanju izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

– Išli smo u tom smjeru da napravimo izmjenu zakona da bi na neki način omogućili, osigurali, da se uistinu hrvatska volja implementira kroz izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH iz onih područja gdje žive Hrvati, a ne tamo gdje ih nema. Često se kroz medijski prostor kaže kako smo time, tom izmjenom zakona, mi ustvari na neki način zakinuli Hrvate, na primjer, Tuzle, Sarajeva da budu kandidati, što nije tačno. Ovdje se govori o potpori kandidatu, a ne o kandidatu. Taj kandidat ne mora biti iz Srednje Bosne ili iz Hercegovačko-neretvanskog kantona. On može biti, sad ću kazati, iz Lukavca. Ali je bitno da Hrvati, gdje većinski žive, daju potporu tom kandidatu – pojasnila je Pendeš.

Smatramo, dodala je ona, da je jako bitno da taj kandidat može se pozvati i na Ustav Bosne i Hercegovine, “da može kroz Dom naroda Federacije BiH, kad su u pitanju određena pitanja, pokrenuti određene inicijative – ustavnost, da li je nešto sukladno nacionalnom interesu ili nije, da li su ugrožena prava ili nisu”.

– Mi kao Hrvati ili članovi HDZ-a BiH nikad nismo željeli, niti smo radili išta da smo drugim narodima, u ovom slučaju druga dva konstitutivna naroda, predlagali, usvajali ili sprečavali da se implementira izborna volja tih naroda. Pogotovo što se često opet zloupotrebljava u medijskom prostoru da je to nacionalno pitanje. Jako je bitno da javnost zna da 98 posto implementacije izbornih rezultata je kroz građanski model – od izbora vijećnika, zastupnika, od izbora načelnika općina, predsjednika i tako dalje. Samo možda dva posto je ta da se biraju u domove naroda Federacije i članovi Predsjedništva BiH. To je dva posto, a to je sve prepoznato kroz Ustav Bosne i Hercegovine – navela je Pendeš.

Istaknula je da oni ništa ne traže što nije u Ustavu BiH zagarantirano.

Dodala je da će sutra na sjednici Doma naroda prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH pokazati ko ih podržava i “ko želi da se napravi rješenje”.

Pendeš se osvrnula i na prijedloge za smjene kadrova SNSD-a u rukovodstvu Doma naroda i u Vijeću ministara BiH, koji bi se trebali naći na sutrašnjoj sjednici Doma naroda.

Dvije tačke – Prijedlog odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, te Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića, čiji su predlagači delegati u Domu naroda: Nenad Vuković, Želimir Nešković, Ilija Cvitanović, Zlatko Miletić i Kemal Ademović, pozicionirane su kao posljednje dvije tačke (55. i 56.) predloženog dnevnog reda sutrašnje sjednice.

– Mi dok god smo u koaliciji sa Trojkom iz Federacije BiH, odnosno sa SNSD-om iz Republike Srpske, mi smo u koaliciji dok ne bude drugačije. To je moje mišljenje – navela je Pendeš.