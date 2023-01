dr. Dugonjić: Imamo dovoljno pedijatara za pružanje primarne zaštite djeci!

U vezi sa navodima Karton revolucije u kojima se traži ostavka rukovodstva Doma zdravlja Tuzla zbog, kako tvrde haotičnog stanja na Odjelu Predškolskog dispanzera, kontaktirali smo i Dom zdravlja Tuzla.

Šefica Predškolskog dispanzera kazala je da tvrdnje iznesene na rad ovog odjeljenja nisu tačne. Naime, kako je kazala, Predškolski dispanzer nema deficit kadra, a trenutno u na ovom odjeljenju radi osam pedijatara i četiri specijalizanta.

Predškolski dispanzer Doma zdravlja Tuzla radi u okviru federalnih standarda i normativa po kojima jedan pedijatrijski tim pokriva 900 osiguranika, odnosno djece do šest godina, naglasila je med. sci. dr. Dijana Dugonjić, šefica Predškolskog dispanzera Doma zdravlja Tuzla i dodala:

„Obzirom da u Predškolskom dispanzeru imamo registrovano 6200 osiguranika – djece uzrasta do šest godina, broj pedijatara je apsolutno odgovarajući za pružanje primarne zdravstvene pedijatrijske zaštite djece. Pobrinuli smo se čak i u drugoj smjeni kada Pedijatrijska služba radi do devet navečer, za opštu zdravstvenu zaštitu djece od tri sata pa nadalje kada su veće gužve, da angažujemo u skladu sa standardima i normativima specijaliste porodične medicine koji u odnosu na zakone mogu pružati opštu zdravstvenu zaštitu djece do šest godina“.