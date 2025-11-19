Dragana Gagro Berberović: Nakon 15 dana šutnje, vrijeme je preuzimanje odgovornosti za stanje u Domu penzionera Tuzla

Dragana Gagro Berberović, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla, oglasila se povodom činjenice da se nakon 15 dana od požara u Domu penzionera u Tuzli ne stiče utisak da institucije rade adekvatno na rješavanju ovog slučaja.

“Prošlo je petnaest dana od požara u Domu penzionera Tuzla i još uvijek nema jasnih informacija niti konkretnih pomaka od policije i tužilaštva. Redovno nas obavještavaju o novim smrtnim slučajevima penzionera, ali ne i o privedenima, jer ovih drugih nema. Javnost s pravom stiče utisak da se sve ponovo pokušava gurnuti pod tepih, kao da se ništa nije desilo, kao da tragedija nije ogolila godine zapuštanja, loših uslova, previsokih cijena i potpunog zanemarivanja štićenika.

Neprihvatljivo je da se dvije sedmice nakon incidenta još uvijek čuje samo muk institucija. Zato ponavljam jasno i glasno: vrijeme je za ostavke upravnog i nadzornog odbora Doma penzionera Tuzla. Ko god je preuzeo odgovornost upravljanja ustanovom u kojoj žive najstariji i najranjiviji građani, nakon tragedije mora, bez obzira snosi li ikakvu krivicu za nju, odstupiti s dužnosti kako bi se vratilo povjerenje građana u ozbiljne namjere da se problem s Domom penzionera riješi. Pozicija nije ni protokolarna ni ceremonijalna, to je dužnost. Ako je neko shvata kao sastanak i potpisivanje papira koje priprema neko drugi, onda ju je pogrešno shvatio.

Tražim da policija i tužilaštvo pokrenu potpunu, sveobuhvatnu i transparentnu istragu, bez izuzetaka i bez zaštite bilo koga. Potrebno je ispitati svaki nivo odgovornosti: upravljačke strukture, nadzorni i upravni odbor, revizorske nalaze, ali i to koliko su bili u skladu sa činjeničnim stanjem, ranije prijave o nepravilnostima, postupanja policije, te rad svih službi koje su imale obavezu nadzora i reagovanja.

Nema više vremena za šutnju, odgađanje i prebacivanje odgovornosti. Ako nakon 15 dana još uvijek ne vidimo odlučne korake institucija, opravdano se postavlja pitanje da li iko u ovom sistemu zaista radi svoj posao?

Dugujemo penzionerima istinu, pravdu i sigurnost. I nećemo prestati tražiti odgovornost.”