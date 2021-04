Državni službenici ne odustaju od naplate troškova prijevoza i u vrijeme rada od kuće

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine zatražio je od Vlade FBiH isplaćivanje troškova prijevoza i za vrijeme rada od kuće u vrijeme pandemije. U suprotnom, zaprijetili su tužbama.

Podsjećamo, Sindikat traži da se stavi van snage zaključak od 12.11.2020. godine, koji propisuje način rada u uvjetima ozbiljno pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u FBiH, u dijelu u kojem je naloženo da sve osobe koje su ovim zaključkom upućene na rad od kuće, ne ostvaruju pravo na naknadu prijevoza za dane u periodu rada od kuće.

Samir Kurtović, predsjednik Sindikata, rekao je kako se traži kompromis za ovu situaciju jer se radi o kršenju odredbi Kolektivnog ugovora i zakona.

“Zakonom o plaćama u organima vlasti FBiH i kolektivnim ugovorom regulisano je da se prijevoz isplaćuje na mjesečnom nivou i da to nije na dnevnoj varijanti. Jednom broju naših članova je odbijeno 40 KM jer nisu radili sedam-osam dana, a mjesečno za kartu se dobije 53 KM. Primjera radi, osoba koja živi u Sarajevu na Ilidži ili Hrasnici, ima mjesečnu kartu 53 KM i sada je nemoguće na dnevnoj varijanti odbiti ako neko nije radio pet ili deset dana. Recimo ako čovjek dok radi, dolazi iz Hrasnice do Ilidže, 1,60 KM je karta, a onda sa Ilidže do Pofalića, gdje je Vlada FBiH 1,60 KM, to je 3,20 KM, a kada se vrati to je 6,40 KM. Ako pola mjeseca nije radio, a pola je radio od kuće znači to je 64 KM odbitka, a 53 KM je mjesečna karta“, govori Kurtović.

Dodaje da zbog svega zaključak Vlade FBiH nije zakonit.

“Mi nemamo informaciju da je Vlada FBiH povukla taj zaključak, ali imamo da su poslodavci zaustavili te procese jer ne želimo da ulazimo u sudske sporove po tom pitanju jer mislim da to nije uredu. Treba ispoštovati odredbe kolektivnog ugovora i odredbe Zakona o plaćama u organima vlasti u FBiH“, kaže Kurtović.

Upitali smo na koje institucije se tačno misli kada se kaže državni službenici i namještenici i iz kojih ustanova se tražilo plaćanje troškova prijevoza i za vrijeme rada od kuće.

“Državni službenici i namještenici, to su uposlenici općina, javnih ustanova, kantonalna ministarstva, vlade, javne ustanove, vatrogasci, agencije, zavodi u svim kantonima, Federacija, ured premijera, ministarstva, federalni zavodi, ustanove, porezna uprava, sudska policija, kazeno-popravni zavodi, policija. To je ogroman broj, i mi imamo blizu 14.000 članova. Najveći smo Sindikat u BiH. Svi su na budžetu. Ne bih sada ulazio u to od koga je potekla inicijativa za troškove prijevoza, ne bih nikoga da izdvajam. Uglavnom, to je problem u Sarajevu“, rekao je Kurtović.

Prokomentario je poređenje državnih službenika i namještenika sa parlamentarcima u FBiH koji su naplatili troškove prijevoza i odvojenog života i tokom rada od kuće.

“Vidite, mi nemamo ništa sa parlamentarcima. Meni je nekorektno da oni uopće dobijaju te naknade, a jesu, a oni nisu radili po dva-tri mjeseca, nisu dolazili na sjednice parlamenta, a uzimali su naknade. To nije korektno od njih. Mi zastupamo članove koji dolaze svaki dan na posao od osam do četiri. Zbog ovih epidemioloških mjera neki poslodavci zbog uvjeta gdje se nalaze, radilo se dan od kuće, dan na poslu. Većina institucija, moram reći, radi konstantno jer imaju takve uvjete. U kancelariji sjedi dvoje, a prostorija ta zadovoljava epidemiološke uvjete. Jedan manji broj radi od kuće“, objašnjava Kurtović i dodaje:

“Mi ne tražimo ništa što nije zakon utvrdio i kolektivni ugovor. Oni dobiju 53 KM na račun u visini radničkog kupona. Prije su bili kuponi i to nije sporno, ali je bio samo GRAS, sada imate i druge prijevoznike. Taj iznos od 53 KM se daje unaprijed. Ko god od uposlenika koristi svoje vozilo, sigurno mu ne može biti ni 100 KM s posla na posao, i tih 53 KM mu bude samo nadomjestak. Nije logično da poslodavac odbija od vas na dnevnoj varijanti troškove prijevoza, ako su oni na nivou mjesečne karte.Tražimo kompromis da ne bi bilo tužbi“, poručio je.

Izvor: RTV Slon/Akta.ba