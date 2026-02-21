Dva nova imena u crveno-crnom dresu: Sloboda predstavila pojačanja

FK Sloboda Tuzla dobila je dva nova pojačanja u zimskom prijelaznom roku. U crveno-crni dres stižu Miljan Govedarica i Manuel Jurkić, igrači koji bi trebali donijeti dodatni kvalitet i konkurenciju u ekipi.

Iskusni veznjak Miljan Govedarica rođen je 26. maja 1994. godine. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za više klubova u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, među kojima su FK Slavija Sarajevo, FK Donji Srem, FK Olimpik Sarajevo, HŠK Zrinjski Mostar te ukrajinski FC Kryvbas Kryvyi Rih. Dres Slobode već je nosio u periodu od 2015. do 2017. godine.

Radi se o fudbaleru koji može igrati na više pozicija u veznom redu, ima dobar pregled igre i iskustvo u organizaciji napada, te je spreman preuzeti odgovornost u važnim trenucima. Njegov povratak na Tušanj trebao bi dodatno ojačati sredinu terena.

Novo ime u golmanskoj liniji je Manuel Jurkić, rođen 26. maja 2000. godine. U Slobodu dolazi iz FK Tuzla City, gdje je stekao značajno iskustvo i potvrdio svoj potencijal.

Jurkić važi za golmana dobrih refleksa, sigurnog u igri nogom i spremnog na borbu za mjesto među stativama. Njegov dolazak pojačava konkurenciju na golu, što u klubu smatraju važnim segmentom za nastavak sezone.

„Dobro nam došli, Miljane i Manuele“, saopćili su iz FK Sloboda Tuzla.