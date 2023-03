Edukacija građana prvi korak ka rješavanju problema aerozagađenja u Tuzli

Individualna ložišta na fosilna goriva predstavljaju najveće zagađivače zraka u Tuzli, ali i okolini. Pokazali su to i rezultati Centra za razvoj i podršku u okviru projekta Zeleni radovi. Struka je mišljenja da treba raditi na podizanju svijesti građana o ovom problemu kako bi se napravili određeni pomaci.

“ Da mi neka stručna znanja koja smo stekli kroz učešće u edukacijama zapravo spustimo do građana, do krajnjih korisnika, odnosno do činioca tih zagađenja”, istakla je za RTV Slon Anita Šimić, direktorica Mreže aktivnih zajednica.



Za rješavanje problema zagađenja u Tuzli treba raditi na kratkoročnim i dugoročnim mjerama. Problem aerozagađenja u Tuzli mogao bi biti dosta manji ukoliko bi se napravio popis svih objekata koji lože ugalj, te u skladu s tim i djelovati, kažu stručnjaci iz ove oblasti.

“Nažalost, mi nemamo striktne kontrole šta ljudi konkretno lože. Jedna od mjera koja definitivno mora biti jeste da se ne koristi ugalj koji ima visok sadržaj sumpora”, kazao je Zvjezdan Karadžin, profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Da su građani spremni na promjene, mišljenja su iz Centra za razvoj i podršku Tuzla, s tim da ih se treba finansijski motivisati. Zbog toga se na području Tuzle provode Javni pozivi za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja.

“ Taj konkretno Javni poziv koji grad Tuzla godinama objavljuje je izvrstan primjer kako raditi na taj način. Znam da su ove godine povećali iznos sufinansiranja. Definitivno je to jedinstvena prilika da bi se smanjila potrošnja energije, da bi se smanjila emisija CO2”, rekao je Adi Tanović, koordinator za komunikaciju CRP.



U okviru projekta Zeleni radovi biće realizovana i Studija uticaja ložišta na čvrsta fosilna goriva na zagađivanje zraka u domaćinstvima i uticaja poljoprivredne proizvodnje na zagađivanje zemljišta.