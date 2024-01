EHF se našalio s rukometašima BiH: Žele rivala ponijeti kući

Krovna kuća evropskog rukometa (EHF) objavila je video jedne situacije iz meča između Bosne i Hercegovine i Nizozemske koji je izazvao simpatične reakcije ljubitelja rukometa.

Rukometaši BiH sinoć su doživjeli težak poraz na Evropskom prvenstvu. Nizozemci su slavili rezultatom 36:20, a BiH je ostala bez plasmana u drugi krug najelitnijeg kontinentalnog takmičenja.

Na utakmici je briljirao najbolji igrač Nizozemske Luc Steins, a koliko je bio dobar i kreativan, najbolje govori videosnimak kojeg je na svojim društvenim mrežama objavila zvanična stranica Evropskog prvenstva. Tu su se našalili s reprezentacijom BiH, ali i pohvalili igru Luca Steinsa.

Luc Steins is so good that even rivals want to carry him home 🤣😂#ehfeuro2024 #heretoplay @Handbal_NL @Handbalheren pic.twitter.com/39B21kINTI

— EHF EURO (@EHFEURO) January 13, 2024