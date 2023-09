Ekonomskom fakultetu uručen TedQual certifikat – zlatni standard u turističkom obrazovanju

Za izvrsnost u turističkom obrazovanju, danas je, na svečanoj ceremoniji, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli uručen TedQual certifikat. Certifikat je dodijelila Akademija Svjetske turističke organizacije UN-a, a on predstavlja zlatni standard u turističkom obrazovanju, te je globalno prepoznat kao sinonim za izvrsno obrazovanje i istraživanje u oblasti turizma. U trenutku kada se turistička industrija na svjetskom nivou suočava se sa enormnim nedostatkom kvalitetne radne snage, TedQual certifikat u pravo vrijeme stiže u bosanskohercegovačku akademsku zajednicu, rečeno je danas.

Svečanosti je prisustvovala i delegacija Vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Irfanom Halilagićem koji je Univerzitetu i Fakultetu čestitao na ostvarenom rezultatu, a Akademiji se zahvalio na prepoznavanju kvaliteta i izvrsnosti u oblasti turističkog obrazovanja na tuzlanskom univerzitetu.

„Današnji svečani čin svojevrsna je kruna i priznanje za kvaliteti, a to je ono čemu stremimo i čemu smo se posvetili u brojnim oblastima, tako u i obrazovanju. Vlada Tuzlanskog kantona je upravo sa profesorima sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli izradila i donijela Strategiju razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period do 2027. godine. Ovaj dokument nam je dao jasne ciljeve i pravce djelovanja a usklađen je sa strateško – planskim dokumentima na nivou Federacije BiH. Konačni cilj nam je Tuzlanski kanton transformirati iz dominantno industrijskog u također i atraktivnu turističku destinaciju s kulturnom, historijskom i industrijskom baštinom, te prirodnim resursima koje moramo zaštititi“, rekao je premijer Halilagić i dodao da nam „visokokvalificirani kadrovi u turizmu u skorijoj budućnosti već postaju imperativ i to je upravo prostor zbog kojeg smo danas ovdje. Od Ekonomskog fakulteta očekujemo da nastavi unaprjeđivati i već izuzetno kvalitetne studijske programe, te da i ubuduće budemo lideri u regiji u ovoj oblasti. Jedna od ideja mogu biti i studijski programi u oblasti turizma na engleskom jeziku koji će potaknuti dolazak inostranih studenata, a čime bismo pokrenuli i taj univerzitetski turizam. Današnje priznanje je i svojevrsan poziv mladim ljudima da odaberu turizam kao obrazovanje, zanimanje i karijeru.“