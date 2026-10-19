Emir Sulejmanović briljirao u pobjedi nad Barcelonom

Emir Sulejmanović odigrao je odličnu utakmicu u velikoj pobjedi Joventuta nad Barcelonom rezultatom 113:89, u četvrtom kolu španske Endesa lige. Tim iz Badalone priredio je iznenađenje protiv katalonskog velikana, a reprezentativac Bosne i Hercegovine bio je jedan od najistaknutijih pojedinaca na parketu.

Bh. košarkaš je za nešto više od 20 minuta igre postigao 16 poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju, te dao značajan doprinos ubjedljivom trijumfu svog tima.

Emir Sulejmanović među najboljima u Joventutu

Pored bh. reprezentativca, u pobjedničkom sastavu posebno su se istakli iskusni Ricky Rubio, koji je postigao 19 poena, te Nicolas Laprovittola sa 17 poena.

Emir Sulejmanović je sa 16 postignutih poena dodatno potvrdio svoju važnu ulogu u ekipi Joventuta, koja je protiv Barcelone pružila izuzetno efikasnu napadačku partiju.

U redovima Barcelone najefikasniji je bio Tyrese Martin sa 21 poenom, ali njegov učinak nije bio dovoljan da spriječi težak poraz katalonskog tima.

Joventut je utakmicu završio sa čak 24 poena prednosti, ostvarivši jednu od najuvjerljivijih pobjeda četvrtog kola španskog prvenstva.