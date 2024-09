Enis u Mostaru: Naše mjesto kakvo nema ni Kalifornija

Šta je to, gdje je to naše mjesto, pitanje je koje se sve češće postavlja. Ako vas neko to pita za Mostar, prvi odgovor je sasvim sigurno Stari most. Mada je Enis u Mostar došao Bingomobilom, pod Stari most je u društvu mostarskog barda Maria Knezovića doplovio čamcem. Poznato je da se samo hrabri kupaju u ledenoj Neretvi, još hrabriji skaču sa Starog mosta, pa je Enis tu srčanost odlučio nagraditi.

Kako su mladi kupači u hladnoj Neretvi, ispod Starog mosta, ali i skakači sa Starog mosta dobili nevjerovatne poklone, obavezno pogledajte na videu.

Mario Knezović i njegov Zoster pjevaju „Hercegovina Kalifornija“. Da li je Hercegovina Kalifornija pitanje je, ali je sasvim sigurno na vratima Mediterana s klimom i hranom, pa i ljudi duže žive. Dokaz? Enisov susret sa grupom slavljenika 60 godina mature. Dobro ste pročitali, 60! U Mostaru je sve moguće.

Putešestvije Hercegovinom Enis je nastavio sa u svom vjernom Bingomobilu prema Blagaju, a onda i ka jedinom bh. gradu na moru Neumu. Nije manjkalo zabave i smijeha ni u Neumu ni u Blagaju, ali imao je Enis još jedan razlog za posjetiti ova dva grada. Naime, pored dobre zabave, Enis je Omladinskom klubu „Novi val“ iz Blagaja uručio Bingo donaciju u iznosu od 10.000 KM. A u Neumu je Enis posebno ronio, tražio i našao Ronilački klub “Neum” kako bi i njima uručio Bingo donaciju od 10.000 KM.

Sve detalje hercegovačke avanture možete pogledati u videu.