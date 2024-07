Euro 2024 – Sudari titana u četvrtfinalu vrijedni finala

Nakon dvodnevne pauze danas se nastavlja Evropsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj susretima četvrtfinala. Sastaju se Njemačka i Španija te Portugal i Francuska. Četvrtfinale donosi sudar nogometnih titana vrijedan samog finala.

Dvije ekipe koje su po mnogima pokazale najviše u dosadašnjem dijelu prvenstva i koje su postigle najviše pogodaka – Španija i domaćin Njemačka – borit će se za mjesto među četiri najbolje ekipe u Evropi.

Selektor Luis de la Fuente vjeruje da ima najbolji tim i najbolje igrače na Euru, ali priznaje i da je njihov naredni protivnik moćan sa sjajnim igračima.

– Biće to vrlo neizvesna utakmica. Izborili smo plasman među osam najboljih u Evropi. Ono što određuje da li ste jak tim ili ne jeste mogućnost da veslate i gurate u pravom trenutku – rekao je De la Fuente.

Forma mladih nogometša Španije Lamina Yamala i Nica Williamsa je immpresivna, a njihov timski kolega Mikel Oyarzabal za EURO2024.com je rekao: “Jednom od njih je 16 (Yamal), drugom 21 godina i oni igraju sa radošću, isto svaku utakmicu bez obzira na to da li je prijateljska ili takmičarska. To je važno u ovakvim utakmicama – da nema traga strahu”.

Njemačka selektora Juliana Nagelsmanna svakako je zastrašujući protivnik. Domaćini su prvenstva, imaju odličan tim, što potvrđuju tri lake pobjede u dosadašnjem dijelu prvenstva.

– Ne znam da li je Španija sretna što igra protiv nas; a isto tako, i mi smo mogli dobiti lakšeg protivnika – rekao je veznjak Joshua Kimmich.

– Ako želite osvojiti prvestvo, morate proći Španiju. Nešto se mora dati – dodao je.

Njemački kapiten İlkay Gündoğan ističe kako očekuje izjednačen meč.

– Ove dvije ekipe vjerovatno igraju najbolji nogomet u ovom trenutku. Sve će se svesti na to ko se bolje nosi s tim da povremeno nema loptu i da ne paniči – rekao je igrač Barcelone

Mogući sastavi:

Španija: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Williams

Njemačka: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Susret se igra u Stuttgartu od 18 sati.

Tri sata kasnije novi spektakl u Hamburgu će snage odmjeriti bivši prvaci Evrope Francuska i Portugal, predvođeni Kilianom Mbappeom i Cristianom Ronaldom.

Prije 18 godina Francuska je pobijedila Portugal sa 1:0 u polufinalu Svjetskog prvenstva 2006. – tada 21-godišnji Cristiano Ronaldo igrao je za Portugal dok je igrač utakmice bio Lilian Thuram – otad sadašnjeg francuskog napadača Marcusa. Portugal je uzvratio deset godina kasnije i u finalu Eura 2016 pobijedio Francuze u Parizu te došao do naslova prvaka Evrope. Obje ekipe odigrale su iscrpljujuće mečeve u osmini finala – Francuska je pobijedila Belgiju golom u finišu dok su Portugalcima bili bolji od Slovenaca tek nakon izvođenja penala.

Sada je izazov napuniti baterije i krenuti ispočetka. Didier Deschamps se nada da će njegov glavni igrač Kylian Mbappe biti na visini zadatka i da neće imati problema zbog nošenja maske.

– Navikava se na to, ali to može utjecati na njegov vid – rekao je francuski selektor.

S druge strane, Ronaldo nije briljirao protiv Slovenije, promašio je jedanaesetrac, ali se kasnije iskupio u raspuccavanju. No, tu utakmicu je selektora Portugala Roberto Martinez nazvao “pobjedom za jedinstvo”. Ronaldo je dodao: “Pokazali smo entuzijazam da još uvijek moramo igrati, zabavljati se, pružiti radost navijačima i to je to: ovo je naš život”.

Mbappe ističe kako je iskustvo njihova prednost i vjeruje da u večerašnjoj utakmici mogu do pobjede. Očekuje težak meč ali naglašava da su gladni novih trijumfa.

Iako će Ronaldo i Mbappe biti glavne zvijezde na terenu, vjeruje se da će odbrane biti ključne za uspjeh. Portugalski golman Diogo Costa bio je heroj meča protiv Slovenije sa tri odbrane u raspucavanju jedanaesteraca, dok je Francuska u četiri dosadašnje utakmice sačuvala gol u tri meča, a posebno su impresionirali Jules Koundé i William Saliba.

Mogući sastavi:

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Ronaldo, Bernardo Silva

France: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouameni, Griezmann; Dembélé, Thuram, Mbappé