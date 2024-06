Evropsko prvenstvo: Hrvatska i Albanija ne idu dalje

Fudbalske reprezentacije Italije i Hrvatske odigrale su sinoć u Leipzigu neriješeno 1:1 , u susretu trećeg kola Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Italija je bila na koljenima, a Hrvate su dijelile sekunde od pobjede i plasmana u osminu finala. Ipak, u osmoj minuti sudijske nadoknade rezervista Zaccagni, koji je u igru ušao u 82. minuti, savladao je Livakovića i svojoj reprezentaciji donio drugo mjesto u grupi i plasman u nokaut fazu.

Prvo je u 53. minuti nakon intervencije VAR-a dosuđen jedanaesetrac za Hrvatsku nakon igranja rukom Frattesija. No, udarac Modrića sa bijele tačke zaustavio je Donnarumma. No, samo minutu kasnije kapiten se iskupio i postigao pogodak za veliko slavlje na tribinama. Sučić je ubacio u peterac gdje se Budimir dobro snašao i gađao donji ugao, Donnarumma je krajnjim naporom uspio da odbrani a odbijenu loptu je Modrić poslao pod prečku.

Do kraja susreta Italijani su pokušavali doći do izjednačenja, ali je odbrana Hrvatske bila na visini zadatka, sve do osme minute sudijske nadoknade, kada su ostavili usamljenog Zaccagnija na 15 metara od gola, a napadač Lazija je sjajnim udarcem pogodio rašlje Livakovićevog gola.

Italija je zauzela drugo mjesto u grupi i u osmini finala igrat će protiv Švicarske. Prvo mjesto u grupi osvojila je Španija koja je sinoć savladala Albaniju sa 1:0 i grupnu fazu završila s maksimalnim učinkom.

Hrvatska je na kraju osvojila treće mjesto sa dva boda i ostaju joj minimalne, teoretske šanse da se nađe među četiri najbolje trećeplasirane ekipe koje nastavljaju takmičenje. Zasad su lošiji od trećeplasirane Mađarske u grupi A te od ekipa u grupi E koje imaju po tri boda kao i od Austije koja je trećeplasirana u D grupi sa tri boda uz utakmicu manje, dok će svoju šansu čekati u raspletu u grupama C i F.