Šapicama protiv mina: BH psi najtraženiji demineri u Evropi

Psi demineri

Bilo da se radi o pronalasku osoba, droge, oružja ili mina psi tragači ili tzv. potražni psi neizostavan su dio svake potrage. Proces treniranja pasa zahtjevan je i dugotrajan posao, no rezultati samo jednog psa tragača nemjerljivi su. Naša ekipa danas je zabilježila trening i testiranje pasa obučenih da pronalaze mine.

„Sjedni, ustani, prati me“ – samo su neke od osnovnih komandi koje psi tragači usvajaju još dok su štenci. Ovi psi rase Belgijski ovčar uspješno su ih savladali tokom dosadašnje obuke nakon čijeg će završetka obavljati jedan od najvažnijih i najopasnijih zadataka – traženje mina. Belgijske malione zbog svoje izdržljivosti i otpornosti na vremenske uslove najčešće su korišteni psi za pronalazak mina, a psi iz Bosne i Hercegovine među najtraženijim su u Evropi ali i svijetu.

„Jako su uspješni i danas ne bi bilo moguće toliko biti napredan u ovom poslu bez deminerskih pasa, zato što psi tragači mogu preći jako veliku kvadraturu za razliku od čovjeka odnosno deminera.“ navodi Abdulah Jukanović, trening asistent u Globalnom trening centru

Globalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva do sada je obučio oko 500 pasa koji su pretražili blizu 106 miliona kvadratnih metara u operacijama širom svijeta.

“Pas mora naučiti da se bezuslovno pokorava komandi trenera, odnosno deminera. U situacijama poput kretanja kroz minsko polje, presudno je da ostane tačno tamo gdje mu je naređeno – bilo da stoji ili leži – jer svaki neovlašten pokret može izazvati aktiviranje mine ili druge eksplozivne naprave, čime dovodi u opasnost i sebe i osobu koja ga vodi.” objašnjava Jukanović.

Ovi psi će nakon završene obuke služiti deminerima u Ukrajini. Stoga je važno da na vrijeme nauče komande i prate upute trenera, kako bi pri dolasku na teren aktivno učestvovali u deminiranju, ali i kako ne bi ugrozili svoje živote i živote deminera.

„Kao i u BiH što smo do sada radili, u Ukrajini također imamo projekat gdje radimo humanitarno deminiranje. Angažovani su manuelni timovi ali i psi gdje trenutno imamo u Ukrajini preko 20 pasa i sljedećih je ovih osam koji će nadamo se raditi uspješno dugi niz godina.“ dodaje Jukanović.

U toku treninga, psi imaju posebnu dijetu i režim rada kako bi dugo ostali zdravi i agilni. Jedan pas može zamijeniti do 20 ljudi u terenskim uslovima. Njihovo čulo mirisa je 10.000 do 100.000 puta snažnije od ljudskog, što im omogućava da detektiraju tragove eksploziva na tlu ili pod zemljom. Zbog toga su nezamjenjivi u zadacima pretrage i smanjuju rizik od nesreća, istovremeno povećavajući efikasnost i sigurnost cijelog procesa. I nezaboravimo, psi poput ovih pronaleze i ljude pod ruševinama, izgubljenu djecu, hvataju krimilace, sprečavaju trgovinu oružjem i ostaju vjerni svojoj službi do smrti. Iako na slobodnom tržištu obučeni psi koštaju i preko 35 000 eura, oni rade besplatno – za ljubav i pažnju.

“Mi se možemo pohvaliti kako su naši psi zaista uspješni i među najtraženijima u Evropi. To je dokaz jer smo aktivni u BiH, Ukrajini, dijelovima Afrike i sl.” zaključio je Jukanović.