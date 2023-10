Fakultativna nastava iz romskog jezika od iduće školske godine u Tuzlanskom kantonu

Fakultativna nastava iz romskog jezika počet će u Tuzlanskom kantonu od iduće školske godine, saopćeno je iz kantonalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.

Tuzlanski kanton time je postao prvi u Bosni i Hercegovini koji sistemski doprinosi stvaranju obrazovne sredine bez diskriminacije i očuvanju prava nacionalnih manjina.

Resorni kantonalni ministar Ahmed Omerović potpisao je, naime, danas Nastavni plan i program za romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

– Ovo je jedno od strukturalnih rješenja koje ima za cilj potpunu integraciju pripadnika romske nacionalne manjine u obrazovni sistem – izjavio je Omerović naglašavajući da je to plod saradnje s međunarodnim parterima, Misijom OSCE-a u BiH, kao i romskim udruženjima iz Tuzlanskog kantona.

– Od sljedeće školske godine počet će implementacija romskog jezika u našim školama na način kako je to predviđeno zakonom i ostalim pratećim propisima, a do tada ćemo pripremiti sve segmente koji se odnose na ovo, a to je priprema kadra i svega ostalog – Omerovićeve su riječi.

Da je ovo značajan korak ne samo za Tuzlanski kanton nego i za Bosnu i Hercegovinu koji iskazuje opredijeljenost za njegovanje različitosti i promoviranje međukulturalnog razumijevanja, naglasio je i Nihad Mešić, službenik Misije OSCE-a u BiH za obrazovanje, Regionalnog ureda Tuzla.

– Usvajanje ovog nastavnog plana i programa svjedoči šta se sve može postići kada se različite zajednice, vladine institucije, civilno društvo i međunarodne organizacije udruže kako bi radile na promoviranju različitosti, inkluzivnosti i međusobnog poštovanja – kazao je Mešić.

Zadovoljstvo što veliki broj djece pripadnika romske nacionalne manjine danas pohađa sve nivoe obrazovanja pokazao je i saradnik za romska pitanja Mehmed Mujić naglašavajući da je to siguran znak da je probuđena svijest o značaju i važnosti obrazovanja kod same romske djece.

– Moram reći da TK prednjači u odnosu na druge kantone u FBiH a možemo reći i na nivou balkanskih zemalja i Evrope. Mi smo prva institucija Ministarstva obrazovanja koja je u vezi s ovim pitanjem riješila problem uvođenja romskog jezika – rekao je Mujić.

Predsjednica Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla Indira Bajramović ističe da je inicijativa podnesena prije pet godina konačno ugledala svijetlo dana.

– Ja sam danas presretna zato što je zahvaljujući Ministarstvu obrazovanja i nauke TK, kao i Pedagoškom zavodu, romski jezik uveden kao fakultativna nastava u osnovne škole u TK – rekla je Bajramović.

Izučavanje romskog jezika i nacionalne kulture smanjit će predrasude i stereotipe o Romima. Iako je mnogo toga već napravljeno, tek predstoje aktivnosti koje se tiču obuke predavača.

– Mi smo kao udruženje radili mnogo na ovome, a u nastavku nas također očekuje posao izrade udžbeničke literature za nastavni predmet. Već imamo određeni broj udžbenika koji smo uradili a trudićemo se da osposobimo što veći broj nastavnika koji bi mogao da predaje romski jezik – rekao je predstavnik Udruženja Roma „Euro Rom“ iz Tuzle Nedžad Jusić.