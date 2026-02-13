Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom: Stavljanje BiH na sivu listu prijeti investicijama i finansijskoj stabilnosti

Emir Bašić, direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, danas je u Sarajevu prisustvovao konferenciji na visokom nivou „Posljedice stavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu za finansijski integritet, investicije i vladavinu prava – Od rizika do otpornosti: zaštita i jačanje trgovine i investicija u Bosni i Hercegovini“.

Poseban fokus konferencije je bio na implementaciji MONEYVAL preporuka i implikacijama eventualnog stavljanja Bosne i Hercegovine na sivu listu, s naglaskom na stabilnost finansijskog sistema, bankarsku regulativu te uticaj na privredu i investicije.

Kroz tri panel sesije učesnici su diskutovali o MONEYVAL prioritetima i strateškom kontekstu, sivoj listi i njenom uticaju na Bosnu i Hercegovinu, kao i MONEYVAL preporukama. Predstavljeni su ključni nalazi MONEYVAL/FATF evaluacije i strateški rizici neusklađenosti sa MONEYVAL/FATF standardima, a učesnici su takođe razgovarali o ulozi poreznih uprava i finansijsko-obavještajnih jedinica u efikasnosti AML/CFT sistema, uticaju usklađenosti sa MONEYVAL/FATF standardima na bankarstvo, trgovinu i investicije, regionalnoj saradnji i prekograničnoj razmjeni informacija, kao i izazovima koordinacije između entiteta i države u Bosni i Hercegovini.

Događaj, koji je okupio ključne donosioce odluka, predstavnike međunarodne zajednice, regulatornih institucija, te privrednog i finansijskog sektora, s ciljem vođenja fokusiranog i rezultatski orijentisanog dijaloga je organizovan od strane GovRisk-a u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, uz podršku Američke ambasade u BiH, Američke privredne komore (AmCham), UNDP BiH, EU4FAST-a i Vanjskotrgovinske komore BiH.