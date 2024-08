FHMZ: Do kraja mjeseca nestabilno vrijeme sa pljuskovima

Neželjeno, neugodno i štetno olujno nevrijeme sa pljuskovima i gradom mogući su u utorak i srijedu. Od četvrtka do kraja sedmice slijedi stabilizacija vremenskih prilika. Preovladavaće pretežno sunčano i djelimično oblačno vrijeme. Jedino je u četvrtak u kotlinama i duž riječnih tokova moguća slaba magla u jutarnjim satima.

Temperature zraka u laganom porastu. Minimalne temperature zraka varirat će između 12°C i 16°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 20°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 26°C do 31°C, na jugu zemlje do 34°C.

Početkom naredne sedmice, prema raspoloživim sinoptičkim materijalima, izgledno je naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima. Uz kišu uslijediće i pad temperature zraka. U periodu od 29. augusta do kraja mjeseca moguća je stabilizacija vremenskih prilika.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 16°C i 20°C, u Hercegovini do 23°C. Najviša dnevna temperatura od 30°C do 34°C, jugu zemlje do 37°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH