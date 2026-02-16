Formiran tim tužilaca za istragu tramvajske nesreće u Sarajevu, predmet dobio prioritetni status

Adin Jusufović
tramvaj
Tužilaštvo Kantona Sarajevo uspostavilo je poseban tim tužilaca koji će voditi postupak u vezi s tramvajskom nesrećom koja se dogodila prošlog četvrtka u Sarajevu.

Prema riječima glasnogovornice Tužilaštva KS Azre Bavčić, od samog početka su pokrenute istražne aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti događaja. Trenutno se prikupljaju iskazi svjedoka i drugih osoba koje bi mogle imati korisne informacije o nesreći.

Paralelno se pribavljaju snimci videonadzora s mjesta događaja, okolnih objekata i saobraćajnica. Tokom uviđaja evidentirana je i tehnička te materijalna dokumentacija koja će biti izuzeta i analizirana u nastavku postupka, a provjeravat će se i odgovornost svih uključenih u proces, navela je Bavčić. Dodala je da će predmet imati status prioriteta u radu tužilačkog tima.

Podsjećamo, Kantonalni sud u Sarajevu jučer je odbio prijedlog Tužilaštva KS da se vozaču tramvaja Adnanu Kasapoviću odredi jednomjesečni pritvor zbog nesreće u kojoj je smrtno stradao mladić Erdoan Morankić.

Sud je u obrazloženju naveo da pravna kvalifikacija koju je predložilo tužilaštvo, a koja podrazumijeva umišljaj, nije održiva u ovoj fazi postupka. Ocijenjeno je da zasad ne postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja za koje je zaprijećena kazna zatvora od jedne do osam godina.

 

