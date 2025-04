Forto: BHANSA ne smije stati sa radom, niti će stati sa radom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, nakon sjednice Vijeća ministara BiH održane u ponedjeljak, izjavio je novinarima da zakon kojim je formirana Agencija BHANSA predviđa da, u slučaju nemogućnosti izvršenja njihovog budžeta ili na bilo koji način ostvarenja prihoda, zbog bitnosti te agencije, BiH mora pronaći sredstva.

– To je danas potvrdio i ministar Srđan Amidžić, da u periodu dok se ne izvrši uplata po međunarodnoj arbitražnoj presudi Viaducta protiv Bosne i Hercegovine, BHANSA ne smije stati sa radom, niti će stati sa radom. Mislim da ministar Amidžić mora ubrzati djelovanje vezano za prijedlog odluke kojim će Vijeće ministara BiH izvršiti presudu, platiti dug Republike Srpske prema Viaductu. Naravno, uz ono što ćemo također insistirati da će Republika Srpska morati taj novac nadoknaditi budžetu BiH – kazao je ministar Forto.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da danas na dnevnom redu Vijeća ministara BiH nije bi Plan rasta.

– Sjećate se kada su pojedini kantoni kojima upravlja SDA odbili glasati za Plan rasta, da je tada nama rečeno da je jedini način da radna grupa to izglasa. Pošto radna grupa nije izglasala ovu verziju Plana rasta, ne znam u kojem formatu će se to pojaviti nama na dnevnom redu, jer to ne bi bilo u skladu sa onim što smo čuli u prethodnom periodu. Također, mislim da, dok ne imenujemo ministra sigurnosti iz Republike Srpske, iz reda opozicije iz RS-a, mislim da nema smisla raditi bilo šta drugo što je značajno – naveo je Forto.

Dodao je da je i današnja sjednica Vijeća ministara BiH bila tehničkog karaktera.

– Očekujem da i sve druge budu tehničkog karaktera dok se ne imenuje ministar sigurnosti, onako kako je predloženo iz parlamenta sa dovoljnim brojem ruku – smatra Forto.

Na novinarsko pitanje šta očekuje od sutrašnje posjete Bosni i Hercegovini visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaje Kallas, odgovorio je da očekuje da pošalje jasne poruke.

– Kaja Kallas je jedna od najoštrijih evropskih političarki iz proteklog perioda i na tom kredibilitetu je i izabrana na ovu funkciju.

Kaja Kallas je bila premijerka jedne baltičke zemlje. Sve baltičke zemlje se direktno osjećaju ugrožene ruskom agresijom. Oni se aktivno pripremaju za odbranu od ruske agresije i ona je prenijela taj svoj kredibilitet borbe protiv malignog ruskog uticaja, koji je naročito aktivan u BiH, naročito u RS-u. Očekujemo da njene poruke budu jasne u korist BiH – naveo je ministar Forto.