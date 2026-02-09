Forto: Formirat ćemo Agenciju za civilno zrakoplovstvo BiH

Ministar saobraćaja i komunikacija Edin Forto iz Naše stranke, nakon sjednice Vijeća ministara, govorio je o situaciji u BHANSA-i i nacrtu novog Zakona o zrakoplovstvu.

Istakao je da podržava svako rješenje koje jača transparentnost u radu javnih institucija, naglašavajući da svi koji primaju platu iz budžeta trebaju jasno navesti svoju funkciju i visinu primanja, uz manji stepen privatnosti u tom segmentu.

Govoreći o BHANSA-i, ukazao je na dugotrajan problem odlaska kontrolora leta, koje je opisao kao izuzetno osjetljiv i tražen kadar na globalnom tržištu. Nakon što isteknu ugovorne obaveze prema agenciji, koje traju između pet i sedam godina, obučeni stručnjaci često odlaze u inostranstvo, gdje mogu dobiti znatno veće plate.

Forto je naveo da je ministarstvo uputilo u javnu raspravu novi zakon kojim se predviđa osnivanje nezavisne Agencije za civilno zrakoplovstvo. Trenutno ta oblast funkcioniše kroz Direkciju smještenu u Banjoj Luci, koja djeluje u okviru ministarstva. Prema njegovim riječima, upravo takav status otežava fleksibilnije uređivanje plata za specijalizovane i deficitarne kadrove, poput inspektora, inženjera i stručnjaka za međunarodne zrakoplovne propise.

Upozorio je da Direkciji za civilno zrakoplovstvo nedostaje stručni kadar i podsjetio da je još ranije u izvještajima Evropske komisije to označeno kao ozbiljan rizik za sektor. Smatra da bi formiranje nezavisne agencije omogućilo stabilizaciju i jačanje kompletnog civilnog zrakoplovstva, uključujući i sistem kontrole letenja.

Ministar je pozvao sve koji javno iznose stavove o zrakoplovnoj infrastrukturi i radarskim sistemima da se uključe u raspravu o zakonu i dostave konkretne prijedloge. Također je izrazio zadovoljstvo što je Akcioni plan za NATO usvojen jednoglasno i bez dodatne rasprave.