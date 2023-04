Fudbaleri Slobode u nedjelju protiv Tuzla Cityja

Crveno – crni u ovaj susret ulaze nakon remija u Trebinju protiv Leotara sredinom sedmice. Nedjeljnu utakmicu najavili su Danijel Pranjić šef stručnog štaba i Stojan Vranješ fudbaler naše ekipe. Obojica su složni da je nedjeljna utakmica najvažnija u dosadašnjem dijelu sezone i da su Slobodi tri boda neophodna u borbi za opstanak u najelitnijem rangu bh. fudbala.

” Utakmica koja nas čeka u nedjelju nije više ni finale, nego je zadnja slamka spasa i trebaju nam tri boda. Na koji način ćemo doći do njih to je pitanje za nas. Kada analiziramo cijelu sezonu, samo 5 pobjeda i nijedna u gostima jako teška situacija, ali ima još 5 utakmica. Ovo u nedjelju je zadnja slamka spasa i ako želimo još razmišljati o nečemu moramo uzeti tri bodova. Bitno je da bodovi ostanu, tako ćemo razmišljati i tako ćemo se postaviti. Volio bih da se ne desi kao protiv Sloge i da svih 90 minuta svi zajedno pokažemo da smo zajedno, mi na terenu i ljudi na tribinama. Trebamo posljednji atom snage od navijača, jer nam pozitivna energija može mnogo pomoći”, istakao je Danijel Pranjić šef stručnog štaba FK Sloboda.

“Mislim da poslije poraza od Sloge smo pokazali pozitivnu reakciju u Trebinju, nismo otišli sa bijelom zastavom, a na kraju smo se vratili sa bodom koji je važan. Mislim da će podrška na Tušnju biti kao i dosada, pogotovo jer je gradski derbi koji nosi jedan poseban naboj. Mislim da smo svi spremni i da nam samo pobjeda igra u toj utakmici. Poslije toga ima još utakmica, ali mislim da je prva sljedeća najvažnija i da nemamo više prostora za kiks. Ne bih stavljao pritisak na ekipu, mislim da smo svi svjesni situacije i da utakmicu u nedjelju očekujemo sa jednim ciljem, a to je da moramo da pobijedimo”, rekao je Stojan Vranješ fudbaler FK Sloboda.

Na današnjoj konferenciji osim Vranješa i Pranjića, prisustvovali su i Haris Hasanović i Amar Pekarić fudbaleri Slobodine juniorske selekcije. Najavili su finale omladinskog Kupa BiH, koje ih očekuje u srijedu, 3. maja u Zenici od 17 sati, a protivnik je FK Sarajevo.

“Igramo protiv jedne kvalitetne ekipe FK Sarajevo koja je lider prvenstva, međutim mi smo u dosadašnjim utakmicama pokazali da nigdje ne igramo sa bijelom zastavicom, da idemo se nadigravati i igrati na gol više. Isto tako na putu do finala pokazali smo mnogo toga. U četvrtfinalu protiv Širkog Brijega igrali smo 3:3 gdje je bilo fešta golova. Koliko god da su dobra ekipa, da su akademija, mi vjerujemo u naš tim, radili smo dobro. Mislimo da možemo to, želimo da osvojimo Kup i da donesemo pehar u Tuzlu. Pozivamo sve navijače kako u nedjelju da podrže prvi tim, tako i u srijedu da podrže nas do trofeja“, rekao je Haris Hasanović kapiten juniorske selekcije FK Sloboda.

Susret Sloboda – Tuzla City igra se u nedjelju na Gradskom stadionu Tušanj u 17 sati, dok se finale omladinskog Kupa BiH igra u Trening centru NS/FSBiH u srijedu, 3. maja također u 17 sati.