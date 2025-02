Godina dana nakon ubistva Amre Kahrimanović, podsjetnik na borbu protiv nasilja nad ženama

Tišina. U srcu grada okupljeni ljudi, suze u očima i sjeta. Ne minut, nego minuti šutnje za Amru. Godina dana je prošla od njenog ubistva.

Porodica, prijatelji i građani o Amri samo najljepše govore i danas su ujedinjeni da pošalju jasnu poruku – Amrina smrt ne smije ostati samo još jedan femicid u u statistici.

„ Zar je ovo godina dana prošlo. Nemam riječi. Hoće li se stati ovome na kraj, imamo li mi žene zaštitu neku, šta treba raditi da bi bile zaštićene. Kao što Amra nije. Tamo gdje je trebala biti zaštićena nije. Otišla je tako lijepa, mlada, dobra, majka. Nemam riječi“, rekla je u izjavi za RTV Slon Nura Mekanić, Amrina prijateljica.

Amru je ubio muškarac koji je trebao štititi. Policajac. Elvis Ćustendil. Čovjek kojem je povjereno oružje da brani život, a on ga je iskoristio da joj oduzme život. Ispalivši 16 hitaca u nju bez milosti i to dok je bio na godišnjem odmoru kada nije imao pravo nositi službeno oružje.

Nakon toga, građani, kako i sami kažu ne osjećaju se sigurno niti imaju povjerenja u institucije.

„ Ako me pitate da li se osjećam sigurno – ne osjećam. Gledam negdje do sumraka da obavim sve da sam što prije u svom stanu ali ono što me boli je nezainteresovanost ove omladine, ženske populacije. Gdje su nam te žene da se osvijeste“, istakla je Alma Kurt, građanka Tuzle.

„ Sve u ovom gradu je postalo opasno življenje. Mislim sve manje se družimo i manje izlazimo. Strašno je ovo. Bojimo se za djecu kada izađu. Treba se nešto mijenjat u cijelom sistemu. Jel to znači da kod nas ne radi ni sudstvo ni MUP i niko ne obavlja svoje poslove. Da se to radi kako treba ne bi bilo ovakvih stvari. Žao mi je Amre“, dodala je Dubravka Ibrahimović, građanka Tuzle.

Minuti šutnje bili su i za sve žene čija su imena postala simbol nepravde i sistema koji ih nije zaštitio. Njih 12 u prošloj godini u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Ženama koje su trebale i tražile zaštitu, ali je nisu dobile. Stoga su građani još jednom opomenuli da je potrebno poduzeti niz reformi u svrhu efikasne borbe protiv nasilja nad ženama.

„ Potrebno je da se uvezujemo, da podržimo jedni druge, da korigujemo jedni druge, da budemo solidarni i da pokažemo svijest o prisutnosti i da nećemo dozvoliti da se u našem društvu kultiviše bilo koji oblik nasilja nad ženama i djevojčicama i svaki drugi oblik nasilja“, smatra Nerma Šarić, građanka Gradačca.

„ Ovo je zaista tužno. Mlade su to osobe, mlade žene, stradaju samo jer neće sa nasilniciam da imaju ništa. Lijepe žene – njima je teško a svi misle njima je lakše jer su lijepe a njima je teže jer samo zato što neće da pristanu da idu sa svakim doživljavaju to što doživljavaju“, rekla je Stana Nalić, građanka Tuzle.

Podsjećamo, Elvis Ćustendil policijski službenik MUP-a TK koji je 7. januara 2024. godine ubio Amru Kahrimanović bio je osuđen na 25 godina zatvora. Na presudu su žalbe uložili tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, kao i optuženi lično i putem branioca.

Vrhovni sud Federacije BiH preinačio je odluku o kazni Kantonalnog suda u Tuzli, te Elvisu Ćustendilu zbog krivičnog djela ubistva izrekao kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

Lanac poskupljenja u BiH: Brašno, hljeb i kafa sve skuplji

Kada penzioneri mogu očekivati povećanje penzija i koliko?