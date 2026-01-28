Gotovo 55 miliona KM za vodoprivredu: Vlada TK dala saglasnost na Program ulaganja

Arnela Šiljković - Bojić
pomoć poslodavcima, uredba
Foto: Novac/konvertibilna marka/ilustracija

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2026. godini, kojim se najavljuju značajna investicijska ulaganja u oblasti vodosnabdijevanja na području kantona.

Programom se utvrđuju prihodi sredstava vodnih naknada, namjenska sredstva i sredstva od primitaka planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kao i način i uslovi njihove raspodjele, ulaganja i realizacije projekata predviđenih ovim dokumentom.

Ukupni prihodi, primici i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama u 2026. godini planirani su u iznosu od gotovo 54,8 miliona KM. U okviru Programa predviđeno je i kreditno zaduženje u iznosu od 40 miliona KM kod domaćih finansijskih institucija.

Za četvrtu fazu sanacije brane Modrac i druge projekte od značaja za Tuzlanski kanton planirano je 903.000 KM. Programom su obuhvaćena i sredstva za izmirenje obaveza po osnovu otplate ranijih kredita, kao i obaveza prenesenih iz prethodnog perioda.

Za prenesene ugovorene obaveze po projektima iz 2025. godine planirano je oko 3,5 miliona KM, dok je za obaveze za projekte za koje je procedura javnih nabavki pokrenuta tokom 2025. godine planirano oko 1,15 miliona KM. Za otplatu kredita u 2026. godini planirano je skoro 1,5 miliona KM.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Za boračke kategorije u TK više od 24 miliona KM u...

Vijesti

Počeo edukativni seminar za nastavnike engleskog i njemačkog jezika u TK

Tuzla i TK

Vlada TK: Jednak pristup komunalnim uslugama za sve građane

Tuzla i TK

Vlada TK: Projekat rekonstrukcije škola nije „federalni“

Istaknuto

Vlada TK o pravosuđu: Nastavljamo pravni proces dokazivanja ispravnosti

Tuzla i TK

Sindikat pravosuđa TK u štrajku objavio demant premijeru Halilagiću

Sport

Bosna i Hercegovina s pet sportista putuje na ZOI Milano – Cortina 2026

Tuzla i TK

Pritvor za 14 osumnjičenih zbog brutalnog napada na navijače kod Aerodroma Tuzla

BiH

Imenovan novi direktor FUP-a

Tuzla i TK

Za boračke kategorije u TK više od 24 miliona KM u 2026. godini

BiH

BiH: Uhapšena 34-godišnjakinja, pokušala ubiti supruga

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]