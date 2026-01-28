Gotovo 55 miliona KM za vodoprivredu: Vlada TK dala saglasnost na Program ulaganja

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2026. godini, kojim se najavljuju značajna investicijska ulaganja u oblasti vodosnabdijevanja na području kantona.

Programom se utvrđuju prihodi sredstava vodnih naknada, namjenska sredstva i sredstva od primitaka planirana Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kao i način i uslovi njihove raspodjele, ulaganja i realizacije projekata predviđenih ovim dokumentom.

Ukupni prihodi, primici i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama u 2026. godini planirani su u iznosu od gotovo 54,8 miliona KM. U okviru Programa predviđeno je i kreditno zaduženje u iznosu od 40 miliona KM kod domaćih finansijskih institucija.

Za četvrtu fazu sanacije brane Modrac i druge projekte od značaja za Tuzlanski kanton planirano je 903.000 KM. Programom su obuhvaćena i sredstva za izmirenje obaveza po osnovu otplate ranijih kredita, kao i obaveza prenesenih iz prethodnog perioda.

Za prenesene ugovorene obaveze po projektima iz 2025. godine planirano je oko 3,5 miliona KM, dok je za obaveze za projekte za koje je procedura javnih nabavki pokrenuta tokom 2025. godine planirano oko 1,15 miliona KM. Za otplatu kredita u 2026. godini planirano je skoro 1,5 miliona KM.