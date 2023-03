Grad Tuzla: Povećana sredstva za utopljavanje stambenih objekata

S ciljem smanjenja aerozagađenja, grad Tuzla je jučer objavio Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja. Za ove namjene bit će izdvojeno ukupno milion KM, a građani koji budu ispunili sve uslove, moći će dobiti najviše 50 posto subvencija za utopljavanje svog stambenog objekta, odnosno za ugradnju toplotne pumpe ili peći na pelet. Korisnici stalne novčane pomoći imaju priliku dobiti 90 posto subvencije. Javni poziv je otvoren do 21. marta, a svi detalji dostupni su u mjesnim zajednicama, šalter sali Gradske uprave i u elektronskoj formi na stranici grada Tuzla.

„Do sada je za utopljavanje i nabavku i ugradnju toplotne pumpe odobravano ne više od 5000, a sada je to ne više od 6000 KM. Za one objekte u kojima postoji mogućnost priključka daljinskog grijanja, a radi se o skupim podstacinama, do sada je bilo tri do četiri hiljade, a sada je to 5500 hiljada KM“, kazala je za RTV Slon Mirela Uljić, šefica Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla.