Grad Tuzla sanira put u naselju Kovačica

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica započinje radove na sanaciji puta u naselju Kovačica, u okviru Mjesne zajednice Gornja Tuzla, čime se nastavlja unapređenje putne infrastrukture na ovom području.

Planirana sanacija obuhvata dionicu u dužini od 1.800 metara, a ukupna vrijednost radova iznosi 235.380,60 KM. Investitor projekta je Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine, dok je za izvođenje radova zadužena kompanija Roading d.o.o. Gračanica.

Radovi u naselju Kovačica imaju za cilj poboljšanje uslova saobraćaja i sigurnosti za stanovnike ovog dijela Gornje Tuzle, ali i stvaranje kvalitetnije infrastrukture koja je važna za svakodnevni život i dalji razvoj lokalne zajednice.

Iz nadležne službe navode da će građani biti blagovremeno informisani o svim fazama realizacije projekta sanacije putne infrastrukture, uz očekivanje razumijevanja i saradnje tokom trajanja radova.