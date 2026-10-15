Građani mogu predložiti projekte za budžet Tuzle u 2027. godini

Budžet Tuzle za 2027. godinu je u pripremi, a gradonačelnik Zijad Lugavić pozvao je građane da se uključe u njegovo planiranje dostavljanjem prijedloga, ideja i inicijativa koje smatraju važnim za razvoj grada i poboljšanje kvaliteta života.

Građani imaju priliku ukazati na probleme u svojim naseljima, predložiti projekte i aktivnosti te iznijeti mišljenje o tome u koje oblasti bi Grad Tuzla trebao usmjeriti budžetska sredstva u narednoj godini.

Gradonačelnik je poručio da će svaki konstruktivan prijedlog biti razmotren u skladu s finansijskim mogućnostima, nadležnostima Grada i utvrđenim prioritetima.

„Šta je vama važno? Šta bismo trebali unaprijediti u našem gradu? Koje projekte i aktivnosti smatrate prioritetnim za kvalitetniji život u Tuzli?“, upitao je Lugavić u pozivu građanima.

Kako dostaviti prijedloge za budžet Tuzle za 2027. godinu?

Svi zainteresovani svoje prijedloge mogu poslati elektronskom poštom na adresu [email protected].

Lugavić je naglasio da je cilj uključivanja građana transparentnije i odgovornije upravljanje javnim sredstvima, uz otvoren dijalog o potrebama lokalne zajednice.

„Vjerujem da se povjerenje gradi otvorenošću, dijalogom i odgovornim odnosom prema građanima“, poručio je gradonačelnik Tuzle.

Građani tako imaju mogućnost da svojim prijedlozima doprinesu planiranju budžeta Tuzle za 2027. godinu, pri čemu će konačna realizacija predloženih projekata zavisiti od raspoloživih sredstava i gradskih prioriteta.