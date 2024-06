Građani Tuzle za 16 sati donirali tonu odjeće, obuće i igračaka

Saradnja humanitarne organizacije Pomozi.ba i domaće transportne firma A2B Express brze pošte sjajan je primjer kako kompanije mogu koristiti svoje resurse za dobrobit zajednice, šireći svijest o solidarnosti.

Naime, Pomozi.ba i A2B udružili su svoje kapacitete kako bi građanima izvan Sarajeva omogućili da iskažu svoju humanost i pomognu porodicama u potrebi. U Tuzli je 24. maja otvoren prvi punkt gdje građani svakog petka u intervalu od 11 do 15 sati mogu dostavljati svoje donacije u odjeći i obući, koje A2B Express besplatno transportuje do centra Pomozi.ba u Sarajevu.

– U periodu od 24. maja kada je akcija počela pa do 14. juna, to su dakle četiri radna dana, odnosno efektivnih 16 sati, zaprimili smo 990 kg različite robe, većinom odjeće, obuće i igračaka koje smo prevezli do centrale Pomozi.ba u Sarajevu – saopćeno je iz A2B brze pošte.

S obzirom na izuzetno pozitivan odziv građana Tuzle i okolnih mjesta te pohvalne komentare na društvenim mrežama, Pomozi.ba je odlučila nastaviti akciju i zajedno sa A2B brzom poštom osigurat će nova prihvatna mjesta širom BiH u A2B distributivnim centrima.

Također, izrazili su zahvalnost A2B brzoj pošti što su im omogućili da izađu iz Sarajeva na način da to ne utječe na ostale operativne aktivnosti Pomozi.ba.

– Inspirisani odazivom u Tuzli već od 5. jula bit će otvoren novi punkt, u distributivnom centru A2B brze pošte u Brčko Distriktu, na adresi Brka bb. Građani će kao i u Tuzli, svakog petka od 11 do 15 moći dostavljati svoje donacije odjeće i obuće do deset kilograma – naglasili su iz Pomozi.ba.

Dodatna pogodnost u Tuzli je to što će A2B brza pošta osim petkom svoja vrata za donacije otvoriti i svim ostalim radnim danima, od 11 do 15 sati, čime će građanima biti omogućeni dodatni termini za dostavljanje donacija.

U A2B brzoj pošti se nadaju da je ova inicijativa samo početak nečeg većeg. Vjeruju da će inspirirati i druge da se uključe i daju svoj doprinos u solidarnosti.

– Naša misija nije samo dostava paketa za potrebe naših klijenata. Želimo biti prepoznati kao neko ko je uvijek na usluzi onima kojima je najpotrebnije. Zato smo ponosni na ovu saradnju s Pomozi.ba i sa zadovoljstvom najavljujemo da ćemo nastaviti širiti mrežu pomoći građanima – dodali su iz A2B Expressa.