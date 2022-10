Građani u strahu: Da li će poskupjeti cijene komunalija?

Nekontrolisano svakodnevno povećanje cijena naša je realnost. Građani su uplašeni i sa strahom naziru nova poskupljenja. Od osnovnih životnih namirnica, goriva uskoro bi se na udaru mogle naći i cijena komunalija.

Najviše pažnje usmjereno je na cijene električne energije, grijanja i vode. Iz Elektroprivrede BiH su najavili kako do povećanja cijena električne energije do kraja godine neće doći, a kada je riječ o početku naredne godine, nastojat će da ukoliko do poskupljenja dođe, to bude u neznatnoj mjeri.

„To naravno ovisi od cijena naših ulaznih komponenti od čega mi proizvodimo električnu energiju, prije svega uglja i ostalog repromaterijala. Početkom naredne godine ponovo ćemo sagledati situaciju u okviru globalnih tokova, svih cijena koje imamo, kao i poslovanje Elektroprivrede BiH i u saradnji sa Vladom Federacije BiH da li će i u kom omjeru doći do korekcije cijena električne energije” rekao je za RTV Slon Senad Salkić, tehnički direktor JP Elektroprivreda BiH.

Međutim, veliki broj građana bi u narednom periodu mogao preći na grijanje putem električne energije što bi u krajnjoj mjeri moglo uzrokovati probleme na mreži, jer postojeća mreža nije predviđena za toliku potrošnju električne energije. Veća potrošnja električne energije mogla bi dovesti do povećanja cijena električne energije.

„Iskreno se nadamo da to toga neće doći, jer električna energija nije predviđena kao energent za grijanje i moramo reći da bi masovan prelazak na grijanje na električnu energiju u svakom slučaju samo doprinio da bude korigovana cijena električne energije” istakao je Salkić te dodaje kako će JP EP BiH ponuditi nešto drugačiji model.

“Kao kompanija ćemo ponudit jedan model u kome će se energija koja se koristi za grijanje naplaćivati po jednom drugom modelu i vrlo vjerojatno po višim cijenama u odnosu na onu potrošnju koja je racionalna i efikasna, ekonomična i u skladu sa onim za šta se električna energija koristi.“

Oni građani koji koriste usluge Centralnog grijanja, mogli bi odahnuti do kraja ove godine, ali početak naredne godine je i kada je riječ o cijenama grijanja, neizvjestan.

“Prema našim informacijama u ovoj godini neće biti promjene cijene Centralnog grijanja, to je što mogu reći u ovom slučaju. Imamo više tarifnih grupa, imamo korisnike čije cijene grijanja idu po metru kvadratnom površine grijanja i korisnike koji idu po potrošenoj energiji i što se tiče tih cijena one će ove godine ostati iste”. naglasio je Suljo Sarić, tehnički direktor JP Centralno grijanje Tuzla.

I cijene vode do kraja godine ostat će iste, ali kolika će ona biti u novoj godini zavisi od godišnjeg izvještaja koji će pokazati stvarno stanje, navode iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

„Dakle cijena koja je trenutna nije cijena koja nije realna niti tržišna. Ovo što koristimo, koristili smo se iz vlastitih rezervi. Vidite i sami koliko je poskupilo, i gorivoi sam materijač. Poslije nove godine ćemo napraviti analizu spram poslovnog rezultata i onda ćemo odlučiti u kojem pravcu ćemo ići” istakao je Aid Berbić, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija “ Tuzla.

Iako u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći da li će doći do poskupljenja i ako dođe koliko će to biti, građani su svjesni da se živjeti mora, a evo šta su rekli za RTV Slon:

„Poskupit će definitivno, a kako bude svima tako će biti i meni „ rekla je jedna sugrađanka

Sugrađanin je dodao da moramo živjeti dalje te da se mora plaćati. Možda da se rasporedi na rate dok ne prođe kriza u Ukrajini.

Sa druge strane ima i onih koji su pomireni sa ovom situacijom, te smatraju da se ništa ne može promijeniti.

„Pa ja sam građanin koji pomalo razumije ovu situaciju, znate, to je jednostavno proces inflacije i država nastoji da to prati, možda će pratiti. Ja sam optimist i da se živjeti i u ovakvim uslovima „

„Pa nadat se da će se penzije povećati. Moramo se pomirit sa time da što vam država da, to ona i uzme”.

Iako postoji mogućnost da se cijene komunalija početkom godine promijene, na građane se apeluje da racionalno koriste električnu energiju, grijanje i vodu, čime bi i mogli uticati na to da li će doći do poskupljenja i u kojoj mjeri.