Gradonačelnik Tuzle upriličio prijem za članove Pozorišta mladih Tuzla

Na jubilarnom 50. Teatarskom festivalu FEDRA, Bugojno 2022. predstava “Hanka” Pozorišta mladih Tuzle je dobila četiri nagrade: najbolja predstava u cjelini po ocjeni stručnog žirija “Bugojanska maska”, najbolja predstava u cjelini po ocjeni žirija publike ,nagrada za najbolju režiju i nagrada za najbolju mladu glumicu. Tim povodom, gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, upriličio je u srijedu, 27.7.2022. godine, prijem za članove Pozorišta mladih Tuzle, odnosno za dobitnike nagrada.

“Danas smo se prisjećali svih lijepih vremena koja smo prošli svih ovih 18 godina. Bilo je nemoguće da mi opstanemo bez kontakta i saradnje sa tada Općinom a sada Gradom Tuzla. Stvarno smo sretni što imamo priliku predstavljati grad gdje god je to moguće i širiti ovako lijepu priču jer, ipak, mi smo u ovom trenutku najmasovnije omladinsko udruženje u Bosni i Hercegovini, to svi regionalni festivali prepoznaju. Što se tiče Bugojna, ove godine 50. jubileja, mi smo stvarno sretni što smo pobjednici i što smo tu nagradu, s jedne strane stručnog žirija, a s druge strane žirija publike, donijeli u naš grad. U to ime, hvala gradonačelniku, hvala svim pomoćnicima, službama koje sarađuju sa nama kao nevladinom organizacijom. Ne smijemo zaboraviti da nam je Grad Tuzla dao povjerenje kada je u pitanju prostor dvorane Kaleidoskop, koji smo uz pomć naših roditelja adaptirali i danas u saradnji sa Centrom za kulturu realizujemo niz programa. To je bio poseban vjetar u leđa. Razlog zašto smo pravili veliku predstavu bio je jedna vrsta poklona za 18. rođendan građankama i građanima Tuzle, jer mi smo dobili povelju Grada Tuzle od Gradskog vijeća. Predstava “Hanka”, u kojoj igra 50 ljudi, je vrsta zahvale za to priznanje”, izjavio je Adnan Mujkić, režiser i dobitnik nagrade za predstavu “Hanka”.

Gradonačelnik Jasmin Imamović uputio je iskrene čestitke Udruženju mladih Tuzla i Pozorištu mladih Tuzla, te dodao, “Veoma je važno da su na 50. jubilarnom festivalu Fedra osvojili sve što se osvojiti može, i nagradu publike i nagradu žirija, za najbolju predstavu, režiju, za najbolju glumicu. Za jedan grad koji baštini u svom kulturnom naslijeđu najstarije pozorište u Bosni i Hercegovini, za jedan grad koji ima poštovanje prema pozorištu i umjetnosti je ovo veoma važno. Najvažniji faktori razvoja su prirodno naslijeđe, kulturno naslijeđe i ljudi. Kroz podršku Udruženju mladih i Pozorištu mladih kontunuirano 18 godina mi mislimo i o kvaliteti života, i o kulturnom naslijeđu, a i o ljudima kao faktoru razvoja, a najvažniji faktor razvoja su mladi ljudi. Ovo udruženje ima veliki broj članova, jako su ažurni, profesionalni kod apliciranja za projekte i pravdanja sredstava, i efikasni. Pune dvorane sa svakom predstavom. Ja sam ponosan i drago mi što ih pratimo i sa sredstvima i sa prostorom sve ove godine. Ovome gradu se to isplatilo i volio bih da i druga udruženja slijede primjer ovog udruženja.”