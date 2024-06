Hadžiabdić: Planirana četiri pilot projekta na Lokalnim izborima

Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je na pres-konferenciji u Sarajevu, govoreći o pripremama za realizaciju pilot projekata za korištenje novih tehnologija na predstojećim Lokalnim izborima, kazala da će to biti fokus njihovog rada u mjesecu julu.

– Bit će to izrada nedostajuća tri podzakonska akta koja su nam neophodna i s aspekta sigurnosti, ispunjenja tehničkih uslova i angažovanja tehničkih operatera koji su neophodni – navela je ona.

Napomenula je da se radi o četiri pilot projekta. Jedan rade zahvaljujući sredstvima Evropske unije, koji košta 700.000 KM. Drugi će raditi u Brčko Distriktu zahvaljujući sredstvima OSCE-a, odnosno određenih ambasada, koji košta 400.000 eura.

– Treći, koji košta oko 500.000 dolara, je projekt koji radimo sa USAID-om, to je projekt skenera. Četvrti je projekt videonadzora koji radi Centralna izborna komisija sredstvima iz budžeta na nekih dvadesetak biračkih mjesta. Nećemo kontrolirati ulazak i izlazak birača, to nam nije namjera i to imamo jasno mišljenje Agencije za zaštitu podataka u pogledu toga. Naš fokus će biti proces brojanja i zahtijevat ćemo da predsjednici biračkih odbora prilikom čitanja i brojanja rezultata pred kamerama urade taj čin, tako da ćemo imati jaču kontrolu brojanja – pojasnila je Hadžiabdić.

Pokrit ćemo, dodala je ona, ukupno više od 460 biračkih mjesta.

– Mislimo da je to gotovo 10 posto biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, kao naš prvi test. Zemlje koji su se opredijelile za uvođenje izbornih tehnologija su provodile ne samo jedan test. Imali smo priliku pratiti šta se radilo u Albaniji i Gruziji, Albanija je imala devet pilot projekata u različitim ciklusima zadnjih šest godina, a Gruzija čak 11 – pojasnila je Hadžiabdić.