Hasičević: Nakon 30 godina pred parlamentarcima novi tekst zakona o kontroli cijena

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je da je danas na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Nacrt zakona o kontroli cijena i da je to nakon 30 godina novo zakonsko rješenje s obzirom da je osnovni tekst Zakona o kontroli cijena iz 1995. godine.

U 2024. godini, kako je rekao ministar, radili su samo izmjene i dopune tog zakona u oblasti restriktivnih mjera, odnosno sankcija i kaznenih odredbi. Neke osnovne novine koje su vezane za ovaj zakon o kontroli cijena jeste da su jasnije definisane situacije u kojima država može poduzeti mjere intervencije.

– Tržišna ekonomija je osnovni ustavni princip ekonomije društva, ona podrazumijeva slobodno formiranje cijena, tako da sam htio da razbijemo taj mit vezano za sam naziv zakona – kontrola cijena. On podrazumijeva intervenciju države u vanrednim okolnostima, u slučaju poremećaja i u slučaju kada osnovni elementi tržišne ekonomije podbace, odnosno kada ne funkcionišu vlada donosi mjere – naveo je Hasičević.

Dodao je da su, između ostalog, dogovorili i određene “trigere“, a to je kada i u kojim situacijama se donose te mjere s obzirom da to dosad nije bilo jasno precizirano.

– Ovdje su između ostalog rekli da je to pet posto porast godišnje inflacije na mjesečnom nivou, tako da će se formirati i savjet za cijene koji će to pratiti, poduzimati mjere. Imali smo puno pitanja zašto savjet, a to je zato što hoćemo da doprinesemo demokratičnosti ovog procesa – istakao je Hasičević.

Ovih dana, kako je dodao, svjedoci smo bojkota u vezi cijena i reakcije potrošača na tržištu, a u kontekstu novog zakonskog rješenja savjet bi bio sastavljen od predstavnika vlade, privrednih i obrtničkih komora i organizacija civilnog društva, prije svega udruženja poslodavaca i potrošača, koji bi trebalo da donesu zajedničke mjere.

– Kad je riječ o tim mjerama, prvi put su one i temporalnog karaktera i u nacrtu zakona je predviđeno da mjera može trajati maksimalno šest mjeseci, a nakon evaluiranja tih rezultata, još dodatnih šest mjeseci i onda se mjere njeni učinci. Ono što je također važno u ovom zakonu jeste da su za počinioce predviđene vrlo visoke prekršajne kazne, ali i upravne mjere od oduzimanja imovinske koristi pa do zatvaranja objekta – naveo je ministar trgovine.

Dodao je da očekuje da će parlementarci ovo zakonsko rješenje danas prihvatiti u formi nacrta.