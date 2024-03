Helez najavio: Za petnaest dana počinjemo proizvoditi dronove samoubice

Ministar odbrane BiH Zukan Helez najavio je da će Bosna i Hercegovina proizvoditi vojne bespilotne letjelice, takozvane dronove samoubice.

“Preko nekih naših susjednih država vrši se blokada naoružavanja Oružanih snaga BiH, a preko Vijeća ministara”, rekao je Helez.

Međutim, dodao je, da mi imamo namjensku industriju koja je najbolja od svih u regionu.

“Ovo što je Aleksandar Vučić izjavio da ima dronove koje će oni proizvoditi, 5.000 dronova samoubica, to ćemo mi za 15 dana početi proizvoditi. Naša namjenska industrija je osposobljena do te mjere da može konkurisati svakoj namjenskoj industriji i to je ono što je dobro za BiH. Mi ćemo te dronove izvoziti, to je skupo na tržištu. To je ponos naše namjenske industrije”, rekao je Helez.

Nije pojasnio koja kompanija će proizvoditi ove dronove.

RTV Slon/Akta.ba