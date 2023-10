Helez u Bihaću: Armija RBiH i 5. korpus su nastali iz naroda

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar odbrane Zukan Helez predvodio je delegaciju Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na svečanoj ceremoniji obilježavanja godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koja je u petak upriličena u Bihaću.

Ministar Helez je u obraćanju na svečanoj akademiji organiziranoj u povodu godišnjice formiranja 5. korpusa, uputio čestitku prisutnima, naglasivši da su Armija RBiH kao i njen 5. korpus nastali iz naroda.

– U teškim vremenima razvijala se vojska iz naroda, a narod na ovim prostorima je želio da bude slobodan, da ne bude potlačen, želio da očuva svoj život, svoju tradiciju i kulturu i svoju domovinu. Kad to jedan narod želi, a historija je to pokazala, onda nema tog agresora koji ga može pobijediti. To svjedoči put i herojska borba 5. korpusa Armije RBiH – kazao je ministar Helez.

On je naglasio da je zbog svoje organizovanosti, hrabrosti i požrtvovanosti, 5. korpus Armije RBiH u narodu prozvan ”Silom nebeskom”.

– Danas kada ponovo živimo u turbolentnim i neizvjesnim vremenima, kada se vrši agresija na Ukrajinu, kada ključa Bliski istok i stvara se nova arhitektura odnosa u svijetu, Amija RBiH, odnosno njena ideja i naslijeđe, treba da bude putokaz kako se brani i čuva naša jedina država Bosna i Hercegovina – završio je svoje obraćanje ministar Helez.

Helez je istog dana imao susret i sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem i načelnicima općina tog kantona. Na sastanku se razgovaralo o mogućim oblicima saradnje MO i OSBiH sa općinama i Vladom USK.

U delegaciji MO i OSBiH su pored ministra Heleza bili i načelnik Zajedničkog štaba OSBiH generalpukovnik Senad Mašović, šef Kabineta ministra Salko Beba, generalni inspektor MO BiH brigadni general Mirsad Ahmić, i komandant brigade Taktičke podrške OSBiH brigadir Jasmin Čajić, komandant 5. pješadijske brigade brigadir Emir Kliko, i ostali zvaničnici MO i OSBiH – saopćeno je iz MOBiH.