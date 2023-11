Hoće li doći do rušenja zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli?

Već dvije sedmice zgrada Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli okružena je žutim trakama. Oni koji studiraju ovdje, na prvu su bili iznenađeni i uplašeni jer kako navode nisu znali šta se dešava. Među njima je i Ena. U međuvremenu su saznali da se objekat urušava.

“Prvo su nam rekli da se moramo premjestiti na druge fakultete u druge objekte gdje ćemo studirati. To je bio šok za nas sve”, rekla je za RTV Slon Ena Bratovčić, studenica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Šok je bio i za građane koji svakodnevno prolaze ovim dijelom grada. Kažu da ovakvi prizori ukazuju na to da objekat nije siguran.

”Nije samo oko ove zgrade, danas se većinom ove trake stavljaju radi zaštite prolaznika i onih koji izlaze ili ulaze u ovu zgradu. Da li će se rušiti ili neće, bilo bi mi žao jer ona je stabilna vidite nema nekih pukotina ili obrušavanja”, priča nam Latif Karahmet, građanin Tuzle.

No, ipak je to razlog zbog čega imamo ovakav prizor oko fakulteta, tvrde iz ove obrazovne ustanove. Došlo je do pucanja glavnog dijela zgrade čime je kako navode, ugrožena sigurnost studenata i uposlenika. Zbog toga, sada studenti nastavu imaju na drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli.

”Ovo je prvi put da se desila jedna ovakva situacija. Stoga je prirodno bilo da bi studentima olakšali da se jedan dio prostora od Filozofskog fakulteta ustupi na privremeno korištenje našim studentima, kako bi studenti imali što kvalitetniji proces i kako bi u kontinuitetu mogao ostati raspored”, istakla je za RTV Slon Nerdina Mehinović, dekanica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stručnjaci iz ove oblasti pak navode, da do pucanja zgrade nije došlo iznenada, nego da su manje pukotine bilježene godinama unazad.

”Moja pretpostavka je da je uzrok dugotrajna suša i da je to osnovni uzrok otvaranja velikih pukotina odnosno lokalnih slijeganja što znači da u tlu imaju neku otvori, kaverni ili kolokvijalno rečeno rupe”, naveo je Damir Zenunović, redovni profesor građevinarstva Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli.

Sigurnost studenata Elektrotehničkog fakulteta ugrožena je samo u glavnom dijelu zgrade, dok je drugi dio takozvani Aneks siguran i u tom dijelu nastava se odvija nesmetano. Nadaju se kažu iz ove ustanove da će u skorije vrijeme biti urađena rekonstrukcija objekta te da će se studenti vratiti u zgradu na koju su kako kažu navikli.

No, studenti ipak sumnjaju. Priče koje su čuli dodatno su im stvorile paniku.

”Najčešće pričaju o tome kako navodno hoće da sruše zgradu Elektrotehnike da naprave tu neki stambeni objekat, što je po mom mišljenju jako loša situacija pogotovo za nas studente”, rekla je Ena Bratovčić, studentica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

”Ne zaista ne, o takvoj jednoj temi apsolutno nema ni mjesta. Preduzimaju se sve mjere da se studenti i zaposlenici vrate u zgradu fakulteta elektrotehnike”, dodaje Nerdina Mehinović, dekanica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

To potvrđuju i iz Univerziteta. Kažu da će zgrada Elektrotehničkog fakulteta ostati u okviru njihove nadležnosti. Ne isključuju mogućnost prenamjene objekta, ali isključivo za potrebe tuzlanskog Univerziteta.