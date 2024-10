Hoće li parlamentarci podržati Zakon: Postaje li nedjelja ”neradna” za trgovce?

Trgovine u Federaciji BiH mogle bi uskoro imati neradnu nedjelju. Definisano je to novim prijedlogom Zakona o unutrašnjoj trgovini koji će se naredne sedmice naći u parlamentarnim klupama.

Pored većih plata, plaćenog prekovremenog rada, trgovci u Federaciji BiH među prioritete su stavili i neradnu nedjelju. Ovaj zahtjev za koji se u Sindikatu trgovine zalažu već dugo, mogao bi biti usvojen, ukoliko prijedlog Zakona o unutrašnjoj trgovini, bude potvrđen u parlamentarnim klupama.

”Ja se zaista nadam da će Zakon proći. U ponedjeljak zajedno sa resornim ministrom imamo sastanake pred Odborom za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH. Pored nas, tu će biti predsjednik Udruženja poslodavaca, gdje ćemo još jednom pokušati ubijediti članove Odbora da i oni pozitivno odgovore. Imamo sastanke sa nekim klubovima zastupnika koji su imali određene amandmane. Zaista se nadam da ćemo u utorak moći reći pozitivne vijesti svim radnicama i radnicima u trgovini”, navodi Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti FBiH.

Prijedlog Zakona u unutrašnjoj trgovini uvršten je u dnevni red sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazane za 22. i 23. oktobar. Članom 18. ovog prijedloga predviđeno je da radno vrijeme prodajnih objekata bude 90 sati sedmično od ponedjeljka do subote, te da su objekti zatvoreni nedjeljom i praznicima. Ovim Zakonom neće biti definisan rad trgovaca, ali kako navodi federalni ministar trgovine, u pripremi je i Zakon o radu, kojim će taj segment biti definisan.

”Oni radnici koji budu morali raditi nedjeljom bez obzira na koju branšu se to odnosilo i koji budu radili prekovremeno, moraju biti adekvanto plaćeni i nagrađeni za svoj rad. Mi ćemo pojačati inspekcijske kontrole u tom domenu i ispoštovati prava radnika. Često čujemo da će trgovine koje budu zatvorene tjerati radnike da rade inventure, što nije istina. Neće to puno uticati sa samu praksu trgovine kao što je to slučaj, jer su to vanredne inveture, slaganje robe, to je nešto što trgovine imaju, što rade”, ističe Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.

Takvog su mišljenja i u Sindikatu trgovine.

”Iskustva sa terena pokazuju, s obzirom da je ova odluka već godinama na snazi širom BiH u 20 općina, ne dešava se ta preraspodjela radnika na druga radna mjesta, da se zloupotrebljava sama odluka”, naglasila je Beširović.

Ona navodi da će vjerovatno biti i onih poslodavaca koji će pokušati zloupotrijebiti Zakon, ali je uvjerena da će tada reagovati nadležni organi i na taj način zaštititi radnike. Ovo je bitan korak za trgovce, stoga se u Sindikatu nadaju da će radnici dobiti jednoglasnu podršku u Parlamentu Federacije BiH.