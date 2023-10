Otkriveno ko je postavio plakate u Tuzli koji ukazuju na podjelu BiH

U nekoliko bh. gradova, među kojima je i Tuzla, pojavili su se plakati sa ilustracijom karte Bosne i Hercegovine preko koje je ucrtana linija podjele. Isti plakati su osvanuli i u Bijeljini i Brčkom.

Kasno poslijepodne, otkriveno je ko je plakate zalijepio. Naime, članovi Karton revolucije, sami su se otkrili, snimivši video u kojem objašnjavaju zašto su zalijepili plakate.

Oglasili su se i saopćenjem kojeg prenosimo u cjelosti:

“Aktivisti pokreta Karton revolucija su sinoć na ulicama Brčkog, Bijeljine i Tuzle zalijepili plakate “Podjela za koju se borimo”. Linija koja se nalazi na fotografiji ne predstavlja podjelu Bosne i Hercegovine po dogovoru Cvetković-Maček. Linija koja je predstavljena je trasa autoputa koridor Vc, generacijskog projekta koji će ujediniti čitavu državu.

Od mržnje i trovanja niko ne vidi budućnost. Kada naša država dobije ovu liniju, odnosno autoput, milioni turista iz centralne Evrope će ka Jadranu prolaziti od Doboja preko Sarajeva do Ljubuškog. Milioni ljudi nose milijarde eura a naše crkve, džamije, planine, kanjoni i rijeke su jako dobar mamac da ih ovdje ostave.

Ova linija će dalje “naljutiti” Tuzlu i Bijeljinu pa će je napasti sa novim brzim cestama, šoping centrima i aerodromima kako bi i sebi uzeli koji milion. A Bihać i Krajina će odlučno probiti kanjon ka Prijedoru kako bi u Doboju postavili barikade sa plakatima Une u nadi da će što više Nijemaca i Čeha na putu do Sanskog Mosta ili Krupe prenoćti u Banja Luci, dok će čitavo Podrinje lagano trljati ruke prodavajući zrak i vodu, bukvalno prodavajući zrak.

Mi smo zagovornici ove podjele Bosne i Hercegovine, jer jedina ne govori mi ili oni, nego govori i mi i oni. Svi oni koji su u ovome vidjeli neku drugu podjelu trebaju se zapitati.

Ovo je jedina podjela koja je izvjesna da će se desiti a mi biramo da li će to biti za 5, 10 ili 50 godina.Također, Karton revolucija želi na ovaj način napomenuti da regija sjeveroistočne Bosne nema nijedan kilometar autoputa” – stoji u saopćenju Karton revolucije.

O svemu su se danas oglasili iz Uprave policije MUP-a TK iz kojeg su kazali da je obaviješteno Tužilaštvo TK.

„Radi se trenutno na pregledanju video nadzora koji se nalaze na tom području, tako da u ovom momentu nešto posebno ne možemo reći”, rekao je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP-a TK, dodajući da su razlozi poznati samo onome ko je to i uradio. Smatram sigurno da je to dio nekih aktivnosti koje ne znam iz kojeg razloga se provode. Možda je Tuzla i TK geopolitički najpogodniji za to i kada je u pitanju politika sama u BiH i okruženju i možda najpovoljnije tlo da se takvo nešto provodi iz razloga poznatih onima koji to rade“, navodi Korman.