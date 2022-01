Hoće li zamjena PCR testiranja antigenskim ubrzati čekanje rezultata testova ?

S obzirom na složenu epidemiološku situaciju na području Tuzlanskog kantona, te nastavak trenda povećanja broja zaraženih osoba, ali i zdravstvenih radnika, te popunjavanje bolničkih kapaciteta, Krizni štab ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na jučer održanoj informativnoj sjednici razmatrao je epidemiološku situaciju, novonastale prepreke pandemije, te aktivnosti svih resora uključenih u borbu protiv pandemije.

“Sagledali smo i onaj administrativni dio koji prati izolaciju, otvaranja rješenja i zatvaranja ustvari samogg tog protokola izolacije što je jako teško ispoštovati u trajanju izolacije od 10 do 14 dana obzirom da je svaka opština i Grad insuficijentna u sanitarnim inspektorima koji donose ta rješenja. Govorilo smo o mogućnostima antigenskog testiranja i njegovoj validnosti i načinu kako bi se to moglo na pravi način organizovat, pri čemu smo u kontekstu struke ostali stava da je PCR test, zlatni test odnosno zlatno pravilo u samoj dijagnostici”, istakla je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK.



U proteklih nekoliko dana, procenat broja pozitivnih prelazio je 50 posto u odnosu na broj testiranih osoba, a s druge strane došlo je i do blagog porasta hospitalizovanih osoba. Također, iz dana u dan zabilježen je i porast testiranih građana, što dodatno otežava rad Higijensko- epidemiološke službe Doma zdravlja Tuzla, a posebno u dijelu obavještenja građana o rezultatima testa, što je kod samih građana izazvalo nezadovoljstvo.

“Što se tiče dobijanja rezultata testiranja to je već drugačija situacija, mi tu imamo poteškoća, nemamo uslove da ako danas imamo oko 200 pozitivnih da svih 200 obavijestimo, ali mislim da to u suštini nije najvažnije u trenutnoj situaciji. Neko ko ima nešto od simptoma, ako je testiran, ako je ozbiljnija klinička slika on će svakako doći do svog ljekara koji će imati informaciju da li je taj bris pozitivan ili negativan”, kazala je dr. Jasna Šadić, šefica Odjeljenja za epidemiologiju Doma zdravlja u Tuzli.



Iz Odjeljenja za mikrobiologiju u Domu zdravlja Tuzla ističu kako je klinička slika pacijenta najvažnija, te da se ne treba u većoj mjeri akcenat stavljati na dobijanje rezultata testa. Jedan od razloga zastoja u saopćenju rezultata testiranja pored nedovoljnog broja telefonskih aparata, svakako je kažu i nemar građana prilikom ostavljanja kontakt informacija na koje im se rezultati trebaju dostaviti, ali i do viših nivoa, jer je u ovoj situaciji težak i sam put od dobijanja rezultata te slanja istih sanitarnim inspektorima koji također imaju otežan rad zbog porasta broja novozaraženih osoba.

“Ako neko ima blagu kliničku sliku ako je testiran može sačekati, ima vrijeme da sačeka rezultate testiranja, a onaj ko ima ozbiljniju kliničku sliku, simptome kojima ne može da vlada, taj i ne treba da čeka rezultate, nego da se javi svom ljekaru, kako bi se što prije pristupilo daljim aktivnostima koje preduzima porodični ljekar. Ovo traje dvije godine, niko nije ostao bez rješenja, da li se to dobije pravovremeno ili sa zakašnjenje, uglavnom se dobije”, dodaje Šadić.



U skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva a koje se odnose na skraćivanje perioda izolacije, na području Tuzlanskog kantona ta mjera već se počela primjenjivati, a maksimalan period trajanja izolacije je deset dana.

“Mi kad određujemo izolaciju osobama koje su pozitivne, uzimamo u obzir kada su počeli imptomi, ako su radili kućne testove ili brze antigenske uzimamo u obzir kad je to bilo i kad je urađen PCR, prema tome određujemo izolaciju da li je to pet, sedam, deset dana, i to je što se tiče izolacije osoba koje su pozitivne. Što se tiče osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženom, imamo zvanično preporuku da osobe koje su kompletno vakcinisane da ne moramo stavljati u izolaciju, međutim osnovno je pitanje da li osoba koja je bliski kontakt ima simptome”, zaključila je dr. Jasna Šadić, šefica Odjeljenja za epidemiologiju Doma zdravlja u Tuzli.



Povećanje broja novozaraženih, nove epidemiološke mjere kojma se treba prilagoditi, ali i blagi porast smrtnih ishoda podaci su koji nas iz dana u dan sve više zabrinjavaju. S druge strane, zbog čekanja na rezultate testova kod građana se javlja panika, a iako je broj zaraženih izuzetno visok, olakšica je što u ovom valu korone kada preovladava omikron varijanta simptomi kod inficiranih nisu intenzivni kao što je to bio slučaj sa prethodnim, delta sojem virusa.