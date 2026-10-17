Hrvatska izdala gotovo 3.200 radnih dozvola manje građanima BiH, ali su i dalje najbrojniji

Hrvatska je od januara do kraja septembra 2026. godine izdala 22.565 dozvola za boravak i rad državljanima Bosne i Hercegovine. To je za 3.198 dozvola, odnosno 12,4 posto manje nego u istom periodu prošle godine, ali građani BiH i dalje su najbrojnija grupa stranih radnika u Hrvatskoj.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, ukupno su u prvih devet mjeseci ove godine izdate 124.023 dozvole za boravak i rad stranim državljanima. U odnosu na isti period 2025. godine, kada je izdato 136.194 dozvole, zabilježen je pad od 8,9 posto.

Nakon državljana BiH, najviše dozvola izdato je građanima Srbije, 19.886, Filipina, 18.712, Nepala, 17.386, te Sjeverne Makedonije, 10.459.

Manje novih zapošljavanja, više sezonskih radnika

Najveći pad zabilježen je kod dozvola za novo zapošljavanje. Ove godine izdato ih je 48.847, što je za 19.740 ili 28,8 posto manje nego u istom periodu prošle godine.

S druge strane, povećan je broj produženih dozvola, sa 48.656 na 49.805. Rast je zabilježen i kod sezonskog zapošljavanja. Od januara do septembra izdata je 25.371 dozvola za sezonske radnike, što je 33,9 posto više nego prošle godine, kada ih je bilo 18.951.

Najviše stranih radnika angažovano je u turizmu i ugostiteljstvu, gdje su izdate 48.156 dozvola. Građevinarstvo je na drugom mjestu s 32.701 dozvolom, a slijede industrija s 15.121, saobraćaj i veze sa 7.853 te trgovina sa 7.752 dozvole.

U građevinarstvu je izdato 7.423 dozvole manje nego lani, dok je u turizmu i ugostiteljstvu zabilježen rast od 2.346 dozvola.

Promjene među stranim radnicima

Među stranim državljanima, najveći rast broja izdatih dozvola zabilježen je kod građana Filipina, sa 12.809 prošle godine na 18.712 ove godine.

Istovremeno je smanjen broj dozvola za radnike iz Nepala, sa 24.948 na 17.386, te Indije, sa 12.274 na 7.734.

Posmatrano prema policijskim upravama, najviše dozvola izdato je na području Zagrebačke policijske uprave, ukupno 30.405. Slijede Istarska sa 19.363 i Splitsko-dalmatinska policijska uprava s 15.896 dozvola.