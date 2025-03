IDDEEA BiH preseljava tehničke sisteme u novi savremeni objekat – povremeni zastoji u radu

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) obavještava javnost da je u toku preseljenje tehničkih sistema za obradu podataka i Centra za skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata u novi, moderni objekat koji ispunjava najviše sigurnosne i tehničke standarde.

Ovaj proces predstavlja značajan organizacioni izazov, ali ujedno i veliki iskorak za IDDEEA-u, jer se nakon 23 godine prelazi u prostor opremljen najsavremenijom tehnologijom i infrastrukturom. Trenutno su svi tehnički resursi u fazi migracije i premještanja, te iz Agencije mole građane za strpljenje i razumijevanje tokom ovog prijelaznog perioda.

“Zbog preseljenja dolazi do povremenih zastoja na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata. IDDEEA BiH, u saradnji s nadležnim institucijama, intenzivno radi na dodatnom podešavanju sistema kako bi se osigurao nesmetan rad i pružanje usluga građanima u najkraćem mogućem roku. Posebno naglašavamo da nije došlo do pada sistema, kako to pojedini izvori plasiraju u medijima s ciljem dezinformisanja i uznemiravanja javnosti. Također, ove tehničke prilagodbe neće uticati na zakonom propisane rokove za izdavanje ličnih dokumenata. IDDEEA BiH nastavlja s radom na unapređenju sistema i osiguravanju što efikasnijih i sigurnijih usluga za sve građane BiH”, saopšteno je.